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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب أرز بلبن.. إصابة 3 أشخاص بتسمم غذائي في جرجا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، واقعة أثارت حالة من القلق، بعدما استقبل مستشفى جرجا العام 3 أشخاص ظهرت عليهم أعراض إعياء يُشتبه في ارتباطها بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة أرز باللبن من أحد المطاعم بالمدينة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول 3 حالات إلى المستشفى تعاني من أعراض مرضية مفاجئة، مع الاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي.

وبالفحص، تبين أن المصابين هم:" ريان ر.س (عام واحد)، وريتال ر.س، ومحمد ع.ح.أ، وجميعهم من قرية الزواتنة التابعة لمركز جرجا"، حيث أصيبوا بحالة إعياء عقب تناولهم أرز باللبن من أحد المطاعم بمدينة جرجا.

وعلى الفور، تم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى جرجا العام، مع متابعة حالتهم الصحية للاطمئنان على استقرارها.

وتباشر الجهات المختصة إجراءاتها للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من سبب الأعراض التي تعرض لها المصابون، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لنتائج الفحص والتحريات.

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