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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 69 محضرا خلال حملات رقابية مكثفة بالمحلة الكبرى وكفر الزيات وقطور وزفتى وسمنود

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بمراكز ومدن المحلة الكبرى وكفر الزيات وقطور وزفتى وسمنود، وذلك في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وأسفرت الحملات بمركز المحلة الكبرى وحي أول المحلة عن تحرير 11 محضرًا، منها 6 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين وغلق أحد المخابز، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بالمخابز المستهدفة بقرية محلة أبو علي ومنشية مبارك ومنطقة الزهراء.

توجيهات محافظ الغربية 

كما أسفرت الحملات الرقابية بمركز كفر الزيات عن تحرير 18 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم وجود لوحة بيانات وعدم إعطاء بون صرف وعدم النظافة، فيما تم تحرير 13 محضرًا بمركز قطور تضمنت مخالفات نقص وزن وعدم وجود ميزان وعدم إعطاء بون للمواطنين، إلى جانب 14 محضرًا ببندر المحلة الكبرى شملت مخالفات نقص وزن وعدم وجود لوحة بيانات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي مركز زفتى، حررت الحملات 6 محاضر متنوعة تضمنت مخالفات نقص وزن وعدم نظافة وامتناع عن البيع، بينما أسفرت الحملات بمركز سمنود عن تحرير 7 محاضر شملت مخالفات نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون صرف، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم والتأكد من التزام المخابز بالضوابط والاشتراطات المقررة.

ردع مخالفين 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات التموينية والرقابية 69 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية على جميع المخابز البلدية بالمحافظة، للتأكد من انتظام العمل ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان تقديم خدمة تليق بهم.

اخبار محافظة الغربية تحرك أمني عاجل تحقيقات النيابة العامة الحملات التموينية

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