جدل حول مقترح تنظيم عمل صناع المحتوى عبر نقابة للبلوجرز.. تامر أمين يوضح

أكد الإعلامي تامر أمين، أن هناك نقاشًا حول المقترح الذي تقدم به أحد أعضاء مجلس الشيوخ بشأن إنشاء نقابة خاصة بصناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، المعروفين بـ“البلوجرز”.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أن الفكرة، رغم صعوبة تطبيقها على أرض الواقع، تظل مطروحة للنقاش ويمكن بحثها من خلال حوار مجتمعي يهدف إلى الوصول إلى آلية تنظيم مناسبة لهذا المجال المتنامي.

وأشار إلى أن المقترح يستند إلى مبدأ وجود جهة تنظيمية لكل مهنة، تتولى وضع المعايير والضوابط، ومنح التراخيص، ومتابعة المخالفات عند حدوث تجاوزات. ويرى أن الواقع الحالي يشهد قدراً من العشوائية، حيث يمكن لأي شخص أن يصف نفسه بأنه “بلوجر” في مجالات مختلفة مثل الطعام أو الموضة أو السيارات دون معايير واضحة.

الالتزامات الضريبية

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من صناع المحتوى أصبحوا يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل أساسي، سواء من خلال الإعلانات أو المنصات الرقمية، وهو ما يثير تساؤلات حول تنظيم العمل، والالتزامات الضريبية، وحقوق الدولة.