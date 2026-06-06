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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين: مواجهة البرازيل اختبار “كسر الرهبة” قبل المونديال

تامر أمين
تامر أمين
رحمة سمير

تحدث الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه “آخر النهار” عن استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة البرازيل في مباراة ودية تُعد الأقوى قبل انطلاق كأس العالم، مؤكدًا أن اللقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقياس مستوى الفراعنة وكسر حاجز الخوف قبل المواجهات الرسمية، كما أشار إلى نتيجة مباراة بلجيكا وتونس التي أثارت تساؤلات حول صعوبة المواجهة المقبلة.

اختبار قبل المونديال وليس مجرد مباراة ودية

أكد تامر أمين أن مواجهة البرازيل تُعد “مباراة ليفل عالي جدًا”، موضحًا أن الهدف الأساسي منها ليس النتيجة بل تقييم أداء اللاعبين واكتساب خبرة اللعب أمام منتخبات كبرى مثل فينيسيوس جونيور ورفاقه.

 كسر حاجز الرهبة قبل المباريات الرسمية

أشار إلى أن أهم مكسب من اللقاء هو إزالة الرهبة لدى اللاعبين قبل الدخول في مواجهات كأس العالم، معتبرًا أن اللعب أمام البرازيل يمنح المنتخب ثقة أكبر في مواجهة أي منتخب آخر لاحقًا.

 بلجيكا تُقلق قبل مواجهة مصر

وتطرق إلى مباراة بلجيكا وتونس الودية التي انتهت بفوز بلجيكا بخماسية نظيفة، مؤكدًا أن هذه النتيجة تعكس قوة المنتخب البلجيكي الذي سيواجه مصر في البطولة، مما يرفع درجة التحذير قبل اللقاء المرتقب.

 لا خوف مع الأداء والانضباط

اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الاستفادة من المباريات الكبرى فنيًا وذهنيًا، مع دعم الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في إعداد المنتخب، مشددًا على أن التجربة أهم من النتيجة في هذه المرحلة.

أكد تامر أمين أن مواجهة البرازيل تمثل خطوة مهمة في طريق إعداد المنتخب لكأس العالم، وأن الهدف الحقيقي هو التعلم واكتساب الثقة وليس الفوز فقط، داعيًا إلى التفاؤل ودعم الفراعنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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