هشام كمال يكشف أخطاء منتخب مصر أمام البرازيل والتشكيل الأفضل لمواجهة بلجيكا

كشف المحلل الرياضي هشام كمال عن الأخطاء التي وقع فيها منتخب مصر أمام البرازيل، والتي يجب تداركها قبل مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال هشام كمال، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تجربة منتخب البرازيل كانت مفيدة جدًا رغم تخوف البعض من مواجهة السامبا في آخر التجارب الودية قبل المونديال».

وأردف قائلًا: «بالنسبة للمنتخب كانت هناك أخطاء ظاهرة جدًا أمام البرازيل، لذلك يجب تداركها أمام منتخب بلجيكا»، مشيرًا إلى أن من ضمن الأخطاء التصميم على بناء اللعب من الخلف رغم الضغط العالي من منتخب البرازيل.

وأكد كمال أن منتخب مصر سيعاني هجوميًا في غياب المهاجم الصريح، مضيفًا أن دفاعات الخصوم ستكون في راحة بسبب أن عمر مرموش غير قادر على لعب دور المهاجم الصريح.

ورأى هشام كمال أن التشكيل الأفضل لمنتخب مصر أمام بلجيكا سيكون مكونًا من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ورباعي خط دفاع مكون من محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتوح، وثلاثي في خط الوسط مكون من حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور، إلى جانب ثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.