حلوى الصيف.. طريقة عمل التفاح بالعسل في دقائق

يعتبر التفاح بالعسل من الوصفات الصحية واللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة خفيفة أو تحلية خفيفة، إذ يجمع بين القيمة الغذائية العالية للتفاح والطعم المميز للعسل، كما أنه لا يحتاج إلى الكثير من الوقت أو المكونات لتحضيره.

المكونات:

- 2 ثمرة تفاح.

- 2 ملعقة كبيرة عسل نحل.

- نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (اختياري).

- ملعقة صغيرة عصير ليمون.

- حفنة من المكسرات المجروشة للتزيين (اختياري).

طريقة التحضير:

يغسل التفاح جيدًا ثم يُقطع إلى شرائح أو مكعبات متوسطة الحجم.

2. يُرش عصير الليمون على التفاح لمنع تغير لونه.

3. تُوضع قطع التفاح في طبق التقديم أو في مقلاة على نار هادئة إذا كنتِ تفضلين تقديمه دافئًا.

4. يُضاف العسل فوق التفاح ويُقلب برفق حتى تتوزع النكهة بالتساوي.

5. تُرش القرفة على الوجه لإضافة نكهة مميزة.

6. يُزين بالمكسرات المجروشة حسب الرغبة، ثم يُقدم مباشرة.

ويتميز التفاح بالعسل بمذاقه الحلو الطبيعي، كما يوفر الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في التفاح، إلى جانب العناصر الغذائية التي يحتوي عليها العسل، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمحبي الحلويات الخفيفة.