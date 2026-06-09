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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ارتفاع الإستروجين عند النساء.. أعراض قد لا تنتبهين إليها

هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين
رنا عصمت

ترتفع وتنخفض مستويات هرمون الإستروجين بشكل طبيعي خلال مراحل الحياة المختلفة، لكن عندما ترتفع مستويات الإستروجين بشكل غير طبيعي أو يحدث اختلال في التوازن الهرموني، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المشكلات الصحية. كما يمكن أن يؤثر ارتفاع الإستروجين على الوظائف الإنجابية ويسبب أعراضًا مزعجة.

قد تشمل أعراض وعلامات ارتفاع الإستروجين ما يلي:

-تورم الثديين والشعور بألم أو حساسية فيهما.
-انخفاض الرغبة الجنسية.
-الشعور بالتعب والإرهاق.
-الإصابة بتغيرات ليفية كيسية في الثدي.
-الشعور بالاكتئاب أو القلق.
-غزارة الدورة الشهرية أو خفتها بشكل غير طبيعي.
-تقلبات المزاج.
-الإصابة بالأورام الليفية الرحمية.
-زيادة الوزن، خاصة في منطقة الخصر والأرداف والفخذين.
-تفاقم أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS).

علاقة هرمون الاستروجين بسرطان الرحم

قد ينجم سرطان غدي بطانة الرحم عن زيادة هرمون الإستروجين من مصادر مختلفة، سواءً كانت خارجية أو داخلية. 

مصادر الاستروجين الداخلية

تشمل المصادر الخارجية العلاج التعويضي بالإستروجين دون استخدام أدوية أخرى أو استخدام التاموكسيفين ويزيد التاموكسيفين من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم من خلال تأثيره المحفز على مستقبلات الإستروجين في بطانة الرحم.

مصادر الاستروجين الداخل 

تشمل مصادر الإستروجين الداخلي السمنة ومتلازمة تكيس المبايض المصحوبة بدورات شهرية غير إباضية، أو الأورام المفرزة للإستروجين مثل أورام الخلايا الحبيبية وقد ارتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بزيادة خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

أظهرت الأبحاث أن الخطر النسبي للإصابة بسرطان بطانة الرحم يبلغ 3 أضعاف لدى النساء اللاتي يزيد وزنهن عن 21-50 رطلاً، ويزيد الخطر النسبي عن 10 أضعاف لدى النساء اللاتي يزيد وزنهن عن 50 رطلاً.

يتحول الأندروستنديون إلى إسترون، وتتحول الأندروجينات إلى إستراديول في الأنسجة الدهنية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الإستروجين غير المقترن لدى النساء البدينات.
 

المصدر ديلى ميديكال 

هرمون الإستروجين أعراض وعلامات ارتفاع الإستروجين ارتفاع الإستروجين هرمون الإستروجين عند النساء

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ارتفاع الإستروجين عند النساء.. أعراض قد لا تنتبهين إليها

هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين
هرمون الإستروجين

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