تفاصيل الشراكة بين الوطنية للتدريب وأكاديمية مكافحة الفساد

شهد المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لما رصده صباح الخير يا مصر.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوكيل أول هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

دعم مسيرة التنمية وبناء الكوادر

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع أن الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الشاملة، وتسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وإعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العمل الحديث والتطوير المستمر.

برامج متخصصة لإعداد القيادات

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مبادئ الحوكمة، من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التدريبية والفنية لدى المؤسستين.

كما يتضمن تطوير برامج تدريبية متكاملة للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، إلى جانب برامج تستهدف تنمية قدرات الكفاءات الواعدة داخل الجهاز الإداري.

اهتمام بالكفاءات العربية والأفريقية

وينص البروتوكول على تقديم برامج تدريبية متخصصة للكوادر العربية والأفريقية وفق أحدث المعايير العلمية، بما يعزز دور مصر الإقليمي في مجال التدريب وبناء القدرات.

كما يشمل التعاون تنفيذ برامج للدراسات العليا بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لقيادة مسارات التنمية والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لنشر مبادئ الحوكمة والشفافية وتعزيز كفاءة العاملين بالجهاز الإداري، من خلال توفير برامج تدريبية حديثة تسهم في رفع كفاءة القيادات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.