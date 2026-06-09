قبل أن تشتري Apple Watch.. تعرف على البدائل التي تفوقت عليها

كثيرة هي أنواع الساعات الذكية في الأسواق والتي تنافس ساعات أبل وتأتي بإمكانيات عصرية وأسعار معقولة.

وفيما يلي أبرز ساعات ذكية بميزات تنافس ساعة Apple Watch الذكية

ميزات ساعة Pixel Watch 5

تعد أبرز ميزات ساعة Pixel Watch 5 هي معيار الحماية من دخول الماء والغبار IP68، الذي يحمي مكونات ساعة Pixel Watch 5 الداخلية ومن المتوقع أن تأتي الساعة بمقاس 45 مم، مما يؤكد أن حجمها سيكون مماثلاً لحجم ساعة Pixel Watch 4 الأكبر حجماً.

على الجانب الآخر من المنوقع وجود مستشعر لمعدل ضربات القلب، وشريحة UWB، ومستشعر للنبض، ومستشعر لنسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2)، ومستشعر لتتبع درجة حرارة الجلد وشريحة Tensor مخصصة بدلاً من معالجات Qualcomm Snapdragon التي كانت موجودة في جميع ساعات Pixel السابقة ومن المرجح أن تتوافق هذه الطرازات مع أحجام وخيارات اتصال مختلفة، بما في ذلك طرازات تدعم Wi-Fi وLTE.

ميزات ساعة Pixel Watch 5



ليس التوقيت مفاجئاً بشكل خاص. فقد اعتادت جوجل الإعلان عن ساعات Pixel الجديدة بالتزامن مع هواتف Pixel الرائدة، ومن المتوقع بالفعل إطلاق سلسلة Pixel 11 في وقت لاحق من هذا العام.

الأمر المثير للاهتمام هو أن ظهور BIS يأتي بعد واحدة من أغرب التسريبات التي رأيناها منذ فترة.

كالعادة، لم يتم الكشف عن المواصفات النهائية ويبدو أن ساعة جوجل الذكية القادمة تسير على المسار الصحيح لإطلاقها في وقت لاحق من هذا العام بالتزامن مع عائلة هواتف Pixel 11.

أما عن سعر ساعة Pixel Watch 5 فلم تعلن عنها شركة جوجل رسمياً ومن المتوقع أن يكون ذلك في الربع الأخير من عام 2026 زمن المتوقع أن تحافظ جوجل على نفس السياسة التسعيرية للإصدار السابق نسخة 41 مم (Wi-Fi): تبدأ من 349 دولاراً أمريكيا.

ساعة Watch GT Runner 2

بدأت شركة هواوي ببيع ساعة Watch GT Runner 2 بهيكل مصنوع من سبيكة التيتانيوم، يشمل العلبة والإطار والتاج والأزرار , يبلغ مقاس الساعة 43.5 ملم × 43.5 ملم، وسُمكها 10.7 ملم. يبلغ وزنها حوالي 34.5 جرامًا بدون السوار، مما يجعلها خفيفة الوزن ومناسبة للجري لمسافات طويلة.

أما عن تصميم الساعة فهي تأتي بحزامًا جديدًا منسوجًا بتقنية AirDry بتصميم مجوّف لتحسين تدفق الهواء. وتُشير الشركة إلى أنه يزيد من التهوية بنسبة 25% مقارنةً بالأحزمة السابقة. كما يتضمن المنتج حزامًا ثانيًا من الفلوروالاستومر مُخصّصًا للتمارين الرياضية التي تُشكّل فيها الرطوبة والعرق مصدر قلق أكبر.

ساعة هواوي جي تي رانر 2

ساعة هواوي جي تي رانر 2



تتميز الساعة بشاشة AMOLED مقاس 1.32 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، مما يُحسّن الرؤية في ضوء الشمس. كما أنها مصنوعة من زجاج كونلون من الجيل الثاني لضمان المتانة.

تركز هواوي بشكل كبير على ميزات الجري وتتتبع الساعة مؤشرات متقدمة مثل قوة الجري، وشدة التدريب، ومؤشر القدرة على الجري كما يمكنها التنبؤ بأوقات إنهاء السباق بناءً على البيانات السابقة أثناء الجري،

على الجانب الآخر تعرض الساعة مخططات السرعة في الوقت الفعلي، وأوقات إنهاء السباق المتوقعة، ومدى تقدمك أو تأخرك عن هدفك. كما تتضمن الساعة جهازًا رقميًا لتحديد السرعة وتذكيرات بتناول الطعام وإلى جانب الجري، تدعم الساعة أكثر من 100 وضع رياضي، بما في ذلك الجري والسباحة، وركوب الدراجات

ميزات ساعة هواوي جي تي رانر 2

تشمل الميزات الصحية تخطيط كهربية القلب، وتتبع تقلب معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم، وتتبع النوم مع مراقبة التنفس، وتتبع الإجهاد، وتحليل عدم انتظام ضربات القلب. هذه الميزات للاسترشاد فقط.

أما عن قدرات الشحن فتاتي الساعه بعمر بطارية بما يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام الخفيف، وحوالي 7 أيام في الاستخدام المعتاد، وما يصل إلى 32 ساعة في وضع التمرين الخارجي مع تحديد دقيق للموقع.

مواصفات ساعة Watch GS 5

مواصفات ساعة Watch GS 5

أعلنت شركة Honor عن ساعتها الذكية الجديدة Watch GS 5 تحافظ ساعة Watch GS 5 على تصميمها الدائري المألوف الموجود في طرازات GS السابقة، ولكنها تأتي بهيكل أنحف.

وفقًا لشركة Honor، يبلغ سمك الساعة 9.9 ملم ووزنها 26 جرامًا، مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم والليل. يصل عمر البطارية إلى 23 يومًا في وضع البلوتوث، ما يجعلها من بين الساعات الذكية الأطول عمرًا في فئتها.

تُركز Honor بشكل خاص على الميزات الصحية. وتُشير الشركة إلى أن ساعة GS 5 تتضمن وظيفة فحص السكتة القلبية المفاجئة، وهي الأولى من نوعها في هذا المجال.

تعمل هذه الوظيفة من خلال تحليل بيانات نبضات القلب والإشارات المرتبطة بها لتحديد المخاطر المحتملة.

كما تتضمن الساعة ميزة تقييم مخاطر القلب والأوعية الدموية التي تُراقب اتجاهات صحة القلب بشكل عام وتُقدم تنبيهات مبكرة عند الحاجة. وكما هو معتاد في أدوات الصحة الخاصة بالساعات الذكية، فإن هذه الميزات تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بدلاً من أن تكون بمثابة تشخيص طبي.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم ساعة GS 5 ميزات تتبع الصحة القياسية مثل مراقبة معدل ضربات القلب بشكل مستمر، وتتبع نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، ومراقبة الإجهاد، وتحليل النوم.

لم تكشف Honor بعد عن تفاصيل كاملة حول مكونات المستشعر، ولكن من المتوقع أن يعتمد على نظام المستشعر متعدد القنوات المستخدم في طرازات GS السابقة.

تتضمن الساعة أيضًا ميزات عملية للاستخدام اليومي، بما في ذلك تنبيهات ذكية للرحلات الجوية والقطارات فائقة السرعة وسيارات الأجرة.

لم يتم تأكيد تفاصيل الشاشة رسميًا، لكن التصميم يشير إلى استمرارية مع ساعات GS السابقة، التي استخدمت شاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة.

على الجانب الآخر، أُطلقت ساعة Honor Watch GS4 في مارس 2024 بسعر يبدأ من 949 يوانًا. لم يُعلن بعد عن سعر GS 5، ولكن من المتوقع أن يكون في نطاق سعري مماثل. بفضل عمر البطارية الأطول والميزات الإضافية المُخصصة لمراقبة صحة القلب، يبدو أن GS 5 مُصممة للمستخدمين الذين يبحثون عن مزايا تتجاوز تتبع اللياقة البدنية الأساسي..