ضبط سائق سيارة نقل صدم طالب وتعدى عليه بالضرب بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورتين تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل ثقيل لقيامه بالسير برعونة والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها أثناء سيره بنطاق محافظة الغربية، وكذا قيامه وآخر بالتعدى عليه بسلاح أبيض وسرقة مبلغ مالى من داخل سيارته.

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (طالب- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 16مايو الماضى وحال إستقلاله سيارة ملاكى بطريق طنطا/القاهرة الزراعى وبصحبته (والدته ، وشقيقه) اصطدمت بهم سيارة نقل، وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بينهم وبين قائد السيارة النقل ومرافقه، كما أقر بعثوره على المبلغ المالى داخل السيارة.

وتم تحديد وضبط قائد السيارة النقل ومرافقه، وبسؤالهما قررا بما جاء بأقوال الشاكى ونفيا قيامهما بالتعدى عليه وأسرته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.