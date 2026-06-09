إحالة طالب للشئون القانونية بعد محاولته تصوير الامتحان وإرساله لوالدته بالخصوص

شهدت مدرسة مجمع الخصوص خلال سير الامتحانات، ضبط طالب خلال محاولته تصوير ورقة الأسئلة باستخدام هاتف محمول داخل اللجنة، تمهيدًا لإرسالها إلى والدته للحصول على الإجابات الصحيحة للامتحان.



وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الهاتف المحمول، وإحالة الطالب إلى الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأشار مصدر بتعليم إلى أنه تم على الفور عمل لجنة شؤون قانونية للتحقيق في الواقعة، وحاولت والدة الطالب التخفيف من الموقف، مؤكدة لمسؤولي الشؤون القانونية أن نجلها لم يتمكن من تنفيذ ما كان ينوي القيام به، قائلة: "والنبي يا ابني ما لحق يبعت ولا يجاوب"، في إشارة إلى أنه تم ضبطه قبل إرسال الأسئلة أو تلقي أي إجابات.



وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات المقررة، في إطار جهود مديرية التربية والتعليم للتصدي لمحاولات الغش والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.