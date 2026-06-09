بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

مع انخفاض أسعار البيض في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، يتهافت المواطنون على شراء كرتونة البيض الأبيض والأحمر والبلدي الأعلى سعراً، لكن طريقة الاحتفاظ بالبيض قد تتسبب في تلفه سريعاً، ويمكنك استغلال فرصة هبوط سعر البيض وشراء كمية وتعلم طريقة تخزين البيض بالطريقة الصحيحة للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.

مدة تخزين البيض في الثلاجة

بحسب موقع « daily express» عند حفظ البيض في علبته داخل الثلاجة، يمكن أن يظل طازجًا لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا، ويفضل عدم وضعه بالثلاجة أكثر من هذه المدة، حتى لا يفسد ويكون غير صالح للاستخدام.

كما يمكن أن يبقى بياض البيض المنفصل صالح لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع إذا تم تخزينه في علبة محكمة الغلق، في حين أن صفار البيض يمكن أن يظل صالحًا لمدة ثلاثة أيام تقريبًا عند تغطيته ووضعه في الثلاجة.

طريقة حفظ البيض خارج الثلاجة

لحفظ البيض خارج الثلاجة بأمان، احفظه في درجة حرارة الغرفة (أقل من 24 مئوية)، بعيداً عن أشعة الشمس والحرارة، وضعه في كرتونته الأصلية بحيث يكون الطرف المدبب للأسفل، هذه الطريقة تحفظه صالحاً للاستخدام مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام فقط.



طريقة تخزين البيض لمدة سنة

يمكنك استغلال الفرصة إذا كنت من محبي التخزين، وشراء كمية من البيض وتخزينها لمدة قد تصل إلى عام إذا تمت بالطريقة الصحيحة

يمكن تجميد البيض الكامل، بياضه وصفاره، معًا أو بشكل منفصل، لمدة تصل إلى عام،و احرصى دائمًا على تخزين البيض في حاوية آمنة للتجميد وتأكدي من وضع ملصق عليها يوضح عدد البيض الكامل أو البياض أو الصفار وتاريخ وضعه في الفريزر.

هل يمكن حفظ البيض في الفريزر؟

نعم يمكنك حفظ البيض في الفريزر من خلال هذه الطريقة :

اكسري البيض كاملاً في وعاء واخفقيه برفق، مع إضافة أقل قدر ممكن من الهواء، حتى يمتزج جيدًا، ثم اسكبيه في وعاء آمن للاستخدام في الفريزر، وأغلقيه جيدًا وقومى بتجميده.



أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر 67 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 77 جنيها مسجلة تراجع قدره 4 جنيهات عن الاسعار المسجلة أمس.

سعر كرتونة البيض الأبيض 65 جنيهًا ، لتباع للمستهلك 75 جنيهًا مسجلا تراجع قدره 3 جنيهات عن الأسعار المسجلة أمس.

زيادة إنتاج البيض40%

و أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض تشهد تراجعًا منذ بداية العام، موضحًا أن هناك اكتفاءً ذاتيًا وزيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40%.

وقال نبيل، خلال مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، إن البيض من السلع التي لا تقبل التخزين ويتم استهلاكه طازجًا، مشيرًا إلى أن منتجي البيض يتعرضون لخسائر، وأن السعر العادل لطبق البيض في المزرعة يبلغ 115 جنيهًا.

وأضاف أن تكلفة الإنتاج، دون تحقيق أي ربح، تصل إلى 115 جنيهًا للطبق، بينما يباع حاليًا بنحو 60 جنيهًا في المزرعة، ما يسبب خسائر للمربين والمنتجين بنسبة 55 جنيه بالطبق.

وذكر أن العمل جار على فتح أسواق تصديرية للدول الخارجية، مؤكدًا أن الحل يكمن في التصدير.

التصدير سيسهم في توفير عملة صعبة

ولفت إلى أن التصدير سيسهم في توفير عملة صعبة للدولة، وسيكون له تأثير إيجابي على المنتجين، خاصة أن أسعار الأعلاف مرتبطة بسعر الدولار.

وأوضح أنه يتوقع زيادة في أسعار البيض خلال الفترة المقبلة بعد الخسائر التي تعرض لها المنتجون.

هل يرتفع سعر البيض مجدداً؟

من جانبه، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سعر البيض منخفض لكنه منخفض دون المستوي وبشكل بمكن أن يؤثر على هذه الصناعة.

وقال جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر 2”: “ما يهمنا هو الحفاظ على المنتج وعلى السعر المناسب للمستهلكين، لكن سعر 80 جنيها للكرتونة فيه مشكلة على المنتج”.

وأضاف: “نريد أن يكون السعر عادلا وهو 120 جنيها تقريبا لكرتونة البيض، وهذا هو السعر المناسب للمستهلك والمنتج، ولدينا زيادة فى الإنتاج هذا العام حوالي 14% عن العام الماضي”.

وتابع: “وزير الزراعة قام بعمل اجتماع مع المصنعيين واتحاد منتجي البيض، والآن نتجه إلى تنشيط عمليات الاستفادة من بيض المائدة بشكل أكبر”.