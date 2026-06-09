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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بيت الزكاة ينتهي من توزيع لحوم الأضاحي على الأُسَر المستحقة في الصعيد

بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع لحوم الأضاحي على عشرات الآلاف من الأُسَر المستحقة في صعيد مصر
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع لحوم الأضاحي على عشرات الآلاف من الأُسَر المستحقة في صعيد مصر
إيمان طلعت

أعلن بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الانتهاء من توزيع لحوم الأضاحي على عشرات الآلاف من الأُسَر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظات شمال الصعيد وجنوبه، وذلك في إطار حملة «صك الأضحية» التي ينفذها البيت سنويًّا؛ بهدف توزيع لحوم الأضاحي إلى المستحقين في مختلف المحافظات، وإدخال الفرحة على الأُسَر المستحقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 توزيع لحوم الأضاحي

وشملت أعمال التوزيع محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، حيث جرى توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين عن طريق فرق ميدانية ولجان متخصِّصة، وَفْق قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى الأُسَر المستحِقّة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن عمليات الذبح والتوزيع تمت وَفْقَ الضوابط الشرعية والمعايير الصحية، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على جودة اللحوم وسلامتها حتى وصولها إلى مستحقيها، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر بضرورة التوسع في دعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن حملة «صك الأضحية» تُعد من أبرز المبادرات الموسمية التي يحرص البيت على تنفيذها سنويًّا؛ لما لها من دور فاعل في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن فِرَق العمل واصلت جهودها طوال أيام التشريق؛ لضمان سرعة إنجاز أعمال الذبح والتوزيع ووصول اللحوم إلى المستحقين في الوقت المناسب.

ويأتي ذلك ضمن خطة «بيت الزكاة والصدقات» الشاملة لدعم الأُسَر الأكثر احتياجًا على مدار العام، من خلال برامج ومبادرات متنوعة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن كاهل المستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية.

بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر أحمد الطيب توزيع لحوم الأضاحي

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