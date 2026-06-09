آمال الحناوي ترد بطريقة غير مباشرة على فيديوهات النني الأخيرة

علقت امال الحناوي زوجة النجم المصري محمد النني، الأولى على فيديوهات زوجها في عقيقة ابنه من زوجته الثانية بالمغرب.

وكتبت الحناوي ، من خلال حسابها الشخصي انسجرام :" "والله أنا كويسة الحمد لله، أي الجديد يعني ديما ماما بتقولي الموت عند الصدمة الأولى، فا ها يعني من حكمة ربنا إن ابني حصل له تحسس من مضاد حيوي، والحمد لله ربنا لطف. للحظة الدنيا وقفت بيا حرفياً، هروح فين هعمل ايه وبجد مفيش أي حاجة تستاهل تجرح عيل من ولادي.



وتابعت : " كل ما يحصل حاجة، ربنا بيفوقني على طول. الحمد لله، بيقولي: ها، رايحة فين؟ معاكي ولاد ، وأنا كمان ولا قادرة أنتب لحد حاجة ولا عيرة أجبر حد على حاجة."