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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلام الداخلة بالوادي الجديد يناقش سبل حماية البيانات الشخصية في ظل تحديات العصر الرقمي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

  نظم مجمع اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد  اليوم ندوة توعوية بعنوان “ البيانات الشخصية  وتحدي الحماية في عصر التحول الرقمي ”.

وذلك ضمن فعاليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " التحول الرقمي وأمن المعلومات " ،  تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف،  وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين،  وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد .
 

عقدت الندوة بمقر الوحدة المحلية لقرية الهنداو التابعة لمركز الداخلة، وشارك فيها مسؤول التطوير التكنولوجي بإدارة الداخلة التعليمية الأزهرية المهندس أحمد فؤاد ، ورئيس  الوحدة المحلية لقرية الهنداو المهندس محمد عبدالله ، في حضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية،  والشباب ، ومهتمون بقضايا الأمن السيبراني وحماية البيانات. 

إفتتح الندوة محمود عزت مسؤول البرامج بمجمع اعلام الداخلة،  مؤكدا على أن حماية البيانات الشخصية أصبحت ضرورة ملحة في ظل تحديات العصر الرقمي المتسارعة ، مشددا في هذا الشأن على أهمية تعزيز الوعي بآليات  حماية البيانات الشخصية  من أجل حمايتها من الإنتهاكات المحتملة .

واستعرضت الندوة الأطر  القانونية المنظمة لحماية  البيانات الشخصية  وفق التشريعات المصرية  ،  مع التأكيد  على أهمية تعزيز الثقافة  القانونية والرقمية لدى الأفراد والمؤسسات فيما يتعلق بإدارة البيانات والمحتوى الرقمي.

وبينت الندوة أن حماية البيانات الشخصية  تعني ضمان أن تكون  المعطيات الشخصية التي يتم جمعها وتخزينها ومعالجتها محمية بشكل كاف ضد الممارسات غير القانونية  أو غير الآمنة ، مع تزايد  المخاطر  التي تهدد الخصوصية مثل الهجمات الأليكترونية ، والتسلل إلى الأنظمة ، والتسريب غير المقصود للمعلومات ، لافتة إلى أن حماية البيانات الرقمية  تشمل مجموعة من القوانين والمبادئ التي تهدف إلى تنظيم كيفية معالجة البيانات وحمايتها،  بما في ذلك ضمان السرية ، كما أوضحت الندوة آليات الإبلاغ  القانونية ، حيث يضمن القانون حماية واضحة  لحقوق الأفراد الرقمية.

وتناولت الندوة كذلك الإجراءات  الفردية لتعزيز الأمان الرقمي وحماية البيانات الشخصية،  ومن أهمها ما يتعلق باستخدام كلمة المرور ، مقدمة النصيحة بعدم إستخدام كلمة مرور واحدة لكل الحسابات ، وعدم إستخدام كلمة مرور سهلة وبسيطة ، بالإضافة  للتأكد دائما من عنوان البريد الأليكتروني الفعلي للمرسل قبل مشاركة أي بيانات أو معلومات مالية،  وتجنب النقر على الروابط أو المرفقات المشبوهه الواردة في الرسائل النصية المجهولة .

وأكدت الندوة على أهمية حماية البيانات والمعلومات  الشخصية وخطورة  تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي،  موضحة أخطر الأمثلة  والنماذج لبعض الإختراقات في مجال المعلومات ، مقدمة النصائح حول أفضل البدائل   والطرق التي يمكن إستخدامها لحماية وتأمين البيانات الشخصية والحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي. 
وفي ختام الندوة فتح باب النقاش  أمام الحضور  ، حيث قدموا مجموعة من الأسئلة  والمناقشات حول كيفية حماية البيانات الشخصية والأطر القانونية لحمايتها ، مطالبين  بتعزيز الوعي القانوني بقضايا العصر الرقمي  خصوصا فيما يتعلق بحماية البيانات. 
أدار الندوة محمود عزت مسؤول البرامج بالمجمع،  بحضور مروة محمد الاعلامية بالمجمع ،  تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.

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