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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيثم عبد العظيم : دوري أورا يعكس التزامنا بتطوير كرة القدم المصرية .. والمصري الأقوى عربيًا في صناعة المواهب

هيثم عبد العظيم
هيثم عبد العظيم
أحمد عبد القوى

على هامش إطلاق أورا مصر اسم "دوري أورا" على بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لمدة أربع سنوات مقبلة، بصفتها الراعي الرسمي للبطولة، صرّح هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، أن رعاية الدوري المصري الممتاز تمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة لدعم الرياضة المصرية، مؤكدًا أن أورا تنظر إلى كرة القدم باعتبارها إحدى أكثر الأدوات تأثيرًا في بناء الأجيال وتعزيز قيم الطموح والانتماء.

وأوضح أن إطلاق اسم "دوري أورا" يأتي ضمن رؤية متكاملة تتبناها الشركة لدعم منظومة كرة القدم المصرية بمختلف عناصرها، بدءًا من الأندية والمنتخبات الوطنية وصولًا إلى اكتشاف وتنمية المواهب الشابة، بما يعكس التزام أورا بالمساهمة في تطوير اللعبة على المدى الطويل.

وأكد عبد العظيم أن الدوري المصري يمتلك تاريخًا كبيرًا وقاعدة جماهيرية واسعة، وكان دائمًا منصة لاكتشاف وصناعة المواهب التي أثرت الكرة المصرية والعربية على مدار عقود. وأضاف: “الدوري المصري من أقوى الدوريات في المنطقة، وأرى أنه بلا منازع الأقوى عربيًا من حيث الجماهيرية والتاريخ والقدرة على تقديم المواهب، وهو ما يجعل الاستثمار في تطويره ودعمه استثمارًا في مستقبل الكرة المصرية بأكملها.”

وأشار عبد العظيم إلى أن اتفاقية رعاية الدوري المصري الممتاز تمثل أكبر اتفاقية رعاية في تاريخ الكرة المصرية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من إيمان أورا بقيمة الدوري المصري ودوره المحوري في تطوير اللعبة، كما خصصت الشركة دعمًا إضافيًا بقيمة 40 مليون جنيه للأندية الجماهيرية بهدف مساندتها وتعزيز قدرتها على مواصلة المنافسة وتحقيق تطلعات جماهيرها.

وأضاف أن دور أورا لا يقتصر على رعاية الدوري الممتاز، بل يشمل كذلك دعم منتخبات مصر الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، من خلال المساهمة في برامج الإعداد والمعسكرات التدريبية، إلى جانب دعم إتاحة مباريات المنتخبات الوطنية للجمهور المصري عبر القنوات المفتوحة.

كما لفت إلى أن أورا ساهمت على مدار السنوات الخمس الماضية في دعم تطوير المواهب الشابة عبر تنظيم بطولات دولية ودية للناشئين بمشاركة منتخبات وأندية من مختلف دول العالم، ما أتاح للاعبين المصريين فرصًا لاكتساب خبرات تنافسية دولية والتعرف على مدارس كروية متنوعة، بما يدعم إعداد جيل جديد قادر على المنافسة على أعلى المستويات.

وأكد عبد العظيم أن هذا التوجه يمتد إلى دعم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى رعاية أورا لبطولة كأس العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة منتخبات دولية بارزة، على رأسها منتخبا مصر وكرواتيا، والتي تزامنت مع افتتاح استاد العاصمة الإدارية الجديدة وأسهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

واختتم عبد العظيم تصريحاته بالتأكيد على أن أورا ستواصل الاستثمار في المبادرات والبرامج الرياضية التي تسهم في تطوير كرة القدم المصرية، انطلاقًا من إيمانها بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في دعم الرياضة وتعظيم أثرها الإيجابي على المجتمع.

الجدير بالذكر أن شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تأسست عام 2018 وتقوم بتطوير عدد من المشروعات السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة، بما في ذلك زد الشيخ زايد، وزد إيست، وبيراميدز هيلز، وسولانا، بالإضافة إلى مشروع سيلفر ساندز بالساحل الشمالي.

هيثم عبد العظيم اورا مصر

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