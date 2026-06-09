كاتي بيري ورئيس وزراء كندا السابق يلفتان الأنظار في أول ظهور رسمي على السجادة الحمراء

خطف كل من النجمة الأميركية كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو الأضواء خلال أول ظهور رسمي مشترك لهما على السجادة الحمراء، وذلك أثناء العرض الأول لفيلم الحفلات الموسيقية الجديد لبيري ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي في مدينة نيويورك.



وشهد الحدث حضور ترودو إلى جانب بيري دعماً لها في العرض الخاص بفيلم "كاتي بيري: جولة لايف تايمز – مباشر من باريس"، الذي يوثق إحدى أبرز محطات جولاتها الغنائية ويستعرض لقطات حصرية من عروضها الموسيقية.



وأثار الظهور المشترك للثنائي اهتمام وسائل الإعلام والجمهور، خاصة أنه يأتي في ظل تزايد التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما خلال الفترة الأخيرة.



وقد بدا الاثنان في أجواء ودية أثناء التقاط الصور على السجادة الحمراء وتبادل الأحاديث مع الحضور.



ويعد الفيلم الجديد إضافة إلى سلسلة الأعمال الوثائقية والحفلات المصورة التي تقدمها بيري لجمهورها، حيث ينقل تجربة حفلاتها الحية من العاصمة الفرنسية باريس إلى المشاهدين حول العالم، ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا الذي يستقطب سنوياً نخبة من نجوم السينما والموسيقى.