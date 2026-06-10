نسيت التشهد الأوسط في الصلاة فهل يجب سجود السهو؟.. اعرف كيفية جبره

نسيان التشهد الأوسط في الصلاة من أكثر المسائل الفقهية التي يتساءل عنها المصلون وهل يستجوب سجود السهو أم لا، ويبحث كثيرون عن حكم من ترك التشهد الأوسط ناسيا وهل يلزم سجود السهو عند نسيانه، وقد بيّن الفقهاء أحكام هذه المسألة استنادًا إلى السنة النبوية الشريفة، حيث إن التشهد الأوسط من الأمور التي يدور حوله خلاف كبير بين الناس ويرغب العديد في معرفة الحكم الشرعي وفي السطور التالية نعرض حكم نسيان التشهد الأوسط، ومتى يجب سجود السهو.

ما حكم التشهد الأوسط في الصلاة؟

يُعد التشهد الأوسط والجلوس له سُنة مؤكدة عند جمهور العلماء، بينما يراه الحنابلة واجبا من واجبات الصلاة، وبناءً على ذلك، فإن نسيانه سهواً لا يُبطل الصلاة في كل الأحوال.

هل يجب سجود السهو عند نسيان التشهد الأوسط؟

وفي السياق، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التشهد الأوسط سُنة في الصلاة وليس ركناً من أركان الصلاة، لافتا إلى أن من نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة ليس عليه إعادة الركعة الثانية بل يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي ولكن يجب عليه سجود السهو.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريح سابق له، أن حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة لأنه سنة وليس ركنا من الصلاة.

وأوضح أن نسيان التشهد الأوسط يستوجب سجود السهو بعد إتمام الصلاة ولكن الصلاة غير باطلة، منوها بأن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء.

سجود السهو بعد السلام

ذكر الفقهاء أن سجود السهو بعد السلام يكون في حالتين رئيسيتين:

أولًا: عند الزيادة في الصلاة يُشرع السجود بعد السلام إذا وقع من المصلي زيادة في صلاته، سواء كانت ركوعًا أو سجودًا أو ركعة زائدة، ومن صور ذلك:

أن يركع مرتين في ركعة واحدة.

أو يسجد ثلاث مرات بدلًا من اثنتين.

أو يزيد ركعة سهوًا.

أو يُسلِّم قبل إتمام الصلاة ثم يتذكر فيُتمّها.

وفي هذه الحالات يسجد سجدتي السهو بعد السلام، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر خمس ركعات، فلما أُخبر بذلك، سجد سجدتين بعد السلام (رواه البخاري ومسلم)، كما انه صلى مرة أخرى ركعتين فقط، فلما أُخبر، أتمّ صلاته ثم سجد سجدتين بعد السلام (رواه البخاري ومسلم).

حالات سجود السهو بعد السلام

ثانيًا: عند الشك مع ترجيح أحد الطرفين ويكون سجود السهو بعد السلام أيضًا إذا شك المصلي في عدد الركعات، ورجح أحد الاحتمالين، ومن أمثلة ذلك:

إذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، فيأتي بالرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وإذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، يجعلها ثلاثًا ويكمل الرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وقد استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الذي يرى أنه الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلّم، ثم يسجد سجدتين".

ما يقال في سجود السهو ؟

دعاء سجود السهو ، يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: «سبحان ربي الأعلى» أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات،ومن العلماء من قال «سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم»،ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة.