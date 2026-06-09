بسبب هبوط أرضي.. تحويلات مرورية بمحور عبد الحميد بدوي بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بمحور عبدالحميد بدوى (أسفل كوبرى الجمسى فى الاتجاه لمناطق النزهة الجديدة)، الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمنطقة الأعمال (أسفل كوبرى الجمسى) وتحويل حركة المركبات يميناً اتجاه محور جوزيف تيتو، فالدوران والعودة من أسفل كوبرى الحرفيين اتجاه مناطق النزهة، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من الساعة 5 مساءً يوم الثلاثاء 2026/6/9 وحتى الانتهاء من أعمال الإصلاح بالمنطقة المشار إليها.



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.