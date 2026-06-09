بملابس رياضية .. منة عرفة تبهر متابعيها بظهور لافت

شاركت الفنانة منة عرفة، جمهورها صورا جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وخطفت منة عرفة، الأنظار بإطلالة جذابة لافته بملابس رياضية تكشف عن جمالها و رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل منة عرفة إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتعد الفنانة منة عرفة، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.