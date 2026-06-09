أمريكا تستبعد أفضل حكم في أفريقيا من كأس العالم 2026.. ما السبب؟

تلقى الوسط الكروي الأفريقي صدمة كبيرة بعد تأكد غياب الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان عن منافسات كأس العالم 2026، رغم اختياره ضمن قائمة الحكام المشاركين في إدارة مباريات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن أرتان لن يتمكن من أداء مهامه التحكيمية خلال المونديال، بعدما مُنع من دخول الولايات المتحدة، في قرار أثار الكثير من الجدل قبل أيام قليلة من انطلاق الحدث العالمي.

ويُعد الحكم الصومالي أحد أبرز الأسماء التحكيمية في القارة السمراء، بعدما تُوج بجائزة أفضل حكم أفريقي لعام 2025، وكان يستعد لتحقيق إنجاز تاريخي بصفته أول حكم من الصومال يشارك في إدارة مباريات كأس العالم.

استبعاد أفضل حكم في أفريقيا

بحسب "فيفا"، فإن ملف التأشيرات وإجراءات الهجرة لا يخضع لسلطته المباشرة، مشيراً إلى أن الحكومات المضيفة هي صاحبة القرار النهائي فيما يتعلق بمنح التأشيرات والسماح بالدخول إلى أراضيها.

وأضاف الاتحاد الدولي، أنه أُبلغ من قبل السلطات المختصة بأن وضع الحكم الصومالي لن يتغير في الوقت الراهن، ما يعني استبعاده رسمياً من البطولة.

وبحسب تقارير إعلامية، وصل أرتان إلى مطار ميامي قادماً من إسطنبول، حيث خضع لإجراءات تفتيش إضافية فور وصوله.

وبعد مراجعة ملفه، قررت السلطات الأمريكية رفض دخوله بسبب اعتبارات مرتبطة بالتدقيق الأمني، على الرغم من اعتقاده أنه يحمل تأشيرة سارية تسمح له بالسفر والعمل خلال البطولة.

ما سبب استبعاد الحكم الصومالي؟

يأتي القرار في ظل القيود المفروضة على مواطني بعض الدول، ومن بينها الصومال، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول تأثير السياسات المتعلقة بالهجرة على المشاركين في الأحداث الرياضية الكبرى.

كما أثار استبعاد أرتان موجة من التعاطف داخل الأوساط الرياضية الأفريقية، خاصة أنه يُنظر إليه باعتباره نموذجاً للنجاح والإصرار، بعد سنوات من العمل والتدرج في مجال التحكيم الدولي.

ويمثل غياب الحكم الصومالي خسارة كبيرة للتحكيم الأفريقي في النسخة المرتقبة من كأس العالم، خصوصاً في ظل المكانة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة من خلال مشاركاته القارية والدولية المتميزة.

وكان أرتان من بين 52 حكماً عينهم فيفا لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم المقررة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة اعتباراً من الخميس.

من هو عمر عبد القادر أرتان؟

يُعد أرتان أحد أبرز الحكام الأفارقة في السنوات الأخيرة، إذ ولد في مقديشو عام 1992، وبدأ مسيرته في التحكيم بعد تجربة قصيرة كلاعب هاوٍ.

وحصل على الشارة الدولية عام 2018، قبل أن يسجل اسمه كأول حكم صومالي يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية 2023 خلال مواجهة تونس وناميبيا.

برز أرتان على الساحة الأفريقية بعدما تولى إدارة مباريات كبرى في دوري أبطال أفريقيا، بما في ذلك مباريات نهائية وأدوار حاسمة خلال الموسمين الأخيرين.

كما أدار مواجهات في بطولات دولية للفئات السنية، من بينها كأس العالم تحت 20 عاماً، إلى جانب مشاركاته المتعددة في كأس الأمم الأفريقية.