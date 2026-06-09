جدول مباريات كأس العالم 2026 من الافتتاح إلى النهائي

أيام وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.



وتقام خلال بطولة كأس العالم 104 مباريات كاملة على مدار 40 يوما.

ونشر الحساب الرسمي لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جدول مباريات كأس العالم 2026 كاملًا.

مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026



الخميس 11 يونيو - 2026:

مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا "الافتتاح" – المجموعة الأولى – إستاديو مكسيكو سيتي

مباراة جمهورية كوريا ضد تشيكيا – المجموعة الأولى – إستاديو جوادالاخارا

الجمعة 12 يونيو - 2026 :

مباراة كندا ضد البوسنة والهرسك – المجموعة الثانية – تورونتو ستيديوم

مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد باراجواي – المجموعة الرابعة – لوس أنجلوس ستيديوم

السبت 13 يونيو - 2026:

مباراة هايتي ضد اسكتلندا – المجموعة الثالثة – ملعب بوسطن

مباراة أستراليا ضد تركيا – المجموعة الرابعة – بي سي بليس فانكوفر

مباراة البرازيل ضد المغرب – المجموعة الثالثة – نيويورك-نيو جيرسي ستيديوم

مباراة قطر ضد سويسرا – المجموعة الثانية – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم

مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026



الأحد 14 يونيو - 2026 :

مباراة كوت ديفوار ضد الإكوادور – المجموعة الخامسة – فيلاديلفيا ستيديوم

مباراة ألمانيا ضد كوراساو – المجموعة الخامسة – هيوستن ستيديوم

مباراة هولندا ضد اليابان – المجموعة السادسة – دالاس ستيديوم

مباراة السويد ضد تونس – المجموعة السادسة – إستاديو مونتيري

الاثنين 15 يونيو - 2026:

مباراة المملكة العربية السعودية ضد أوروجواي – المجموعة الثامنة – ميامي ستيديوم

مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر – المجموعة الثامنة – أتلانتا ستيديوم

مباراة إيران ضد نيوزيلندا – المجموعة السابعة – لوس أنجلوس ستيديوم

مباراة بلجيكا ضد مصر – المجموعة السابعة – سياتل ستيديوم

الثلاثاء 16 يونيو - 2026 :

مباراة فرنسا ضد السنغال – المجموعة التاسعة – ملعب نيويورك-نيو جيرسي ستيديوم

مباراة العراق ضد النرويج – المجموعة التاسعة – بوسطن ستيديوم

مباراة الأرجنتين ضد الجزائر – المجموعة العاشرة – كانساس سيتي ستيديوم

مباراة النمسا ضد الأردن – المجموعة العاشرة – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم

الأربعاء 17 يونيو - 2026:

مباراة غانا ضد بنما – المجموعة الثانية عشر – تورونتو ستيديوم

مباراة إنجلترا ضد كرواتيا – المجموعة الثانية عشر – دالاس ستيديوم

مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية – المجموعة الحادية عشر – هيوستن ستيديوم

مباراة أوزبكستان ضد كولومبيا – المجموعة الحادية عشر – إستاديو مكسيكو سيتي

مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026



الخميس 18 يونيو - 2026:

مباراة تشيكيا ضد جنوب أفريقيا – المجموعة الأولى – أتلانتا ستيديوم

مباراة سويسرا ضد البوسنة والهرسك – المجموعة الثانية – لوس أنجلوس ستيديوم

مباراة كندا ضد قطر – المجموعة الثانية – بي سي بليس فانكوفر

مباراة المكسيك ضد جمهورية كوريا – المجموعة الأولى – إستاديو جوادالاخارا

الجمعة 19 يونيو - 2026:

مباراة البرازيل ضد هايتي – المجموعة الثالثة – فيلاديلفيا ستيديوم

مباراة اسكتلندا ضد المغرب – المجموعة الثالثة – بوسطن ستيديوم

مباراة تركيا ضد باراجواي – المجموعة الرابعة – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم

مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا – المجموعة الرابعة – سياتل ستيديوم

السبت 20 يونيو - 2026:

مباراة ألمانيا ضد كوت ديفوار – المجموعة الخامسة – تورونتو ستيديوم

مباراة الإكوادور ضد كوراساو – المجموعة الخامسة – كانساس سيتي ستيديوم

مباراة هولندا ضد السويد – المجموعة السادسة – هيوستن ستيديوم

مباراة تونس ضد اليابان – المجموعة السادسة – إستاديو مونتيري

مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026



الأحد 21 يونيو - 2026:

مباراة أوروجواي ضد الرأس الأخضر – المجموعة الثامنة – ميامي ستيديوم

مباراة إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية – المجموعة الث8 – أتلانتا ستيديوم

مباراة بلجيكا ضد إيران – المجموعة السابعة – لوس أنجلوس ستيديوم

مباراة نيوزيلندا ضد مصر – المجموعة السابعة – بي سي بليس فانكوفر

الاثنين 22 يونيو - 2026:

مباراة النرويج ضد السنغال – المجموعة التاسعة – نيويورك- نيو جيرسي ستيديوم

مباراة فرنسا ضد العراق – المجموعة التاسعة – فيلاديلفيا ستيديوم

مباراة الأرجنتين ضد النمسا – المجموعة العاشرة – دالاس ستيديوم

مباراة الأردن ضد الجزائر – المجموعة العاشرة – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم

الثلاثاء 23 يونيو - 2026:

مباراة إنجلترا ضد غانا – المجموعة الثانية عشر – بوسطن ستيديوم

مباراة بنما ضد كرواتيا – المجموعة الثانية عشر – تورونتو ستيديوم

مباراة البرتغال ضد أوزبكستان – المجموعة الحادية عشر – هيوستن ستيديوم

مباراة كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية – المجموعة الحادية عشر – إستاديو جوادالاخارا

مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026



الأربعاء 24 يونيو - 2026:

مباراة اسكتلندا ضد البرازيل – المجموعة الثالثة – ميامي ستيديوم

مباراة المغرب ضد هايتي – المجموعة الثالثة – أتلانتا ستيديوم

مباراة سويسرا ضد كندا – المجموعة الثانية – بي سي بليس فانكوفر

مباراة البوسنة والهرسك ضد قطر – المجموعة الثانية – سياتل ستيديوم

مباراة تشيكيا ضد المكسيك – المجموعة الأولى – إستاديو مكسيكو سيتي

مباراة جنوب أفريقيا ضد جمهورية كوريا – المجموعة الأولى – إستاديو مونتيري

الخميس 25 يونيو - 2026:

مباراة كوراساو ضد كوت ديفوار – المجموعة الخامسة – فيلاديلفيا ستيديوم

مباراة الإكوادور ضد ألمانيا – المجموعة الخامسة – ملعب نيويورك-نيو جيرسي ستيديوم

مباراة اليابان ضد السويد – المجموعة السادسة – دالاس ستيديوم

مباراة تونس ضد هولندا – المجموعة السادسة – كانساس سيتي ستيديوم

مباراة تركيا ضد الولايات المتحدة – المجموعة الرابعة – لوس أنجلوس ستيديوم

مباراة باراجواي ضد أستراليا – المجموعة الرابعة – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم

مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026

الجمعة 26 يونيو - 2026:

مباراة النرويج ضد فرنسا – المجموعة التاسعة – بوسطن ستيديوم

مباراة السنغال ضد العراق – المجموعة التاسعة – تورونتو ستيديوم

مباراة مصر ضد إيران – المجموعة السابعة – سياتل ستيديوم

مباراة نيوزيلندا ضد بلجيكا – المجموعة السابعة – بي سي بليس فانكوفر

مباراة الرأس الأخضر ضد المملكة العربية السعودية – المجموعة الثامنة – هيوستن ستيديوم

مباراة أوروجواي ضد إسبانيا – المجموعة الثامنة – إستاديو جوادالاخارا

السبت 27 يونيو - 2026:

مباراة بنما ضد إنجلترا – المجموعة الثانية عشر – نيويورك-نيو جيرسي ستيديوم

مباراة كرواتيا ضد غانا – المجموعة الثانية عشر – فيلاديلفيا ستيديوم

مباراة الجزائر ضد النمسا – المجموعة العاشرة – كانساس سيتي ستيديوم

مباراة الأردن ضد الأرجنتين – المجموعة العاشرة – دالاس ستيديوم

مباراة كولومبيا ضد البرتغال – المجموعة الحادية عشر – ميامي ستيديوم

مباراة الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان – المجموعة الحادية عشر – أتلانتا ستيديوم

مباريات دور الـ32 لكأس العالم 2026

الأحد 28 يونيو - 2026:

مباراة 73 – وصيف المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية – لوس أنجلوس ستيديوم

الاثنين 29 يونيو - 2026 :

مباراة 74 – متصدر المجموعة الخامسة ضد أفضل ثالث من المجموعات الأولى -الثانية-الثالثة-الرابعة-السادسة – بوسطن ستيديوم

مباراة 75 – متصدر المجموعة السادسة ضد وصيف المجموعة الثالثة – إستاديو مونتيري

مباراة 76 – متصدر المجموعة الثالثة ضد وصيف المجموعة السادسة – هيوستن ستيديوم

الثلاثاء 30 يونيو - 2026:

مباراة 77 – متصدر المجموعة التاسعة ضد أفضل ثالث من المجموعات الثالثة-الرابعة-السادسة-السابعة-الثامنة – نيويورك- نيو جيرسي ستيديوم

مباراة 78 – وصيف المجموعة الخامسة ضد وصيف المجموعة التاسعة – ملعب دالاس

مباراة 79 – متصدر المجموعة الأولى ضد أفضل ثالث من المجموعات الثالثة-الخامسة-السادسة-الثامنة-التاسعة – إستاديو مكسيكو سيتي

الأربعاء 1 يوليو - 2026:

مباراة 80 – متصدر المجموعة الثانية عشرة ضد أفضل ثالث من المجموعات الخامسة-الثامنة-التاسعة-العاشرة-الحادية عشر – أتلانتا ستيديوم

مباراة 81 – متصدر المجموعة الرابعة ضد أفضل ثالث من المجموعات الثانية-الخامسة-السادسة-التاسعة-العاشرة – سان فرانسيسكو بي إيريا ستيديوم

مباراة 82 – متصدر المجموعة السابعة ضد أفضل ثالث من المجموعات الأولى-الخامسة-الثامنة-التاسعة-العاشرة – سياتل ستيديوم

مباريات دور الـ32 لكأس العالم 2026

الخميس 2 يوليو - 2026:

مباراة 83 – وصيف المجموعة الحادية عشرة ضد وصيف المجموعة الثانية عشرة – تورونتو ستيديوم

مباراة 84 – متصدر المجموعة الثامنة ضد وصيف المجموعة العاشرة – لوس أنجلوس ستيديوم

مباراة 85 – متصدر المجموعة الثانية ضد أفضل ثالث من المجموعات الخامسة-السادسة-السابعة-التاسعة-العاشرة – بي سي بليس فانكوفر

الجمعة 3 يوليو - 2026:

مباراة 86 – متصدر المجموعة العاشرة ضد وصيف المجموعة الثامنة – ميامي ستيديوم

مباراة 87 – متصدر المجموعة الحادية عشرة ضد أفضل ثالث من المجموعات الرابعة- الخامسة-التاسعة-العاشرة- الثانية عشرة – كانساس سيتي ستيديوم

مباراة 88 – وصيف المجموعة الرابعة ضد وصيف المجموعة السابعة – دالاس ستيديوم

مباريات دور الـ16 لكأس العالم 2026

السبت 4 يوليو - 2026 :

مباراة 89 – الفائز من 74 ضد الفائز من 77 – فيلاديلفيا ستيديوم

مباراة 90 – الفائز من 73 ضد الفائز من 75 – هيوستن ستيديوم

الأحد 5 يوليو - 2026:

مباراة 91 – الفائز من 76 ضد الفائز من 78 – ملعب نيويورك-نيو جيرسي ستيديوم

مباراة 92 – الفائز من 79 ضد الفائز من 80 – إستاديو مكسيكو سيتي

الاثنين 6 يوليو - 2026:

مباراة 93 – الفائز من 83 ضد الفائز من 84 – دالاس ستيديوم

مباراة 94 – الفائز من 81 ضد الفائز من 82 – سياتل ستيديوم

الثلاثاء 7 يوليو - 2026:

مباراة 95 – الفائز من 86 ضد الفائز من 88 – أتلانتا ستيديوم

مباراة 96 – الفائز من 85 ضد الفائز من 87 – بي سي بليس فانكوفر

مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026

الخميس 9 يوليو - 2026:

مباراة 97 – الفائز من 89 ضد الفائز من 90 – بوسطن ستيديوم

الجمعة 10 يوليو - 2026:

مباراة 98 – الفائز من 93 ضد الفائز من 94 – لوس أنجلوس ستيديوم

السبت 11 يوليو - 2026:

مباراة 99 – الفائز من 91 ضد الفائز من 92 – ميامي ستيديوم

مباراة 100 – الفائز من 95 ضد الفائز من 96 – كانساس سيتي ستيديوم

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026

الثلاثاء 14 يوليو - 2026:

مباراة 101 – الفائز من 97 ضد الفائز من 98 – دالاس ستيديوم

الأربعاء 15 يوليو - 2026:

مباراة 102 – الفائز من 99 ضد الفائز من 100 – أتلانتا ستيديوم

برونزية كأس العالم 2026

السبت 18 يوليو - 2026:

مباراة 103 – الخاسر من 101 ضد الخاسر من 102 – ميامي ستيديوم

نهائي كأس العالم 2026



الأحد 19 يوليو - 2026:

مباراة 104 – الفائز من 101 ضد الفائز من 102 – نيويورك-نيو جيرسي ستيديوم