فيفا يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة افتتاح كأس العالم 2026

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هوية الطاقم التحكيمي الذي سيدير المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تجمع بين منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا في افتتاح النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخبًا.

وتنطلق منافسات البطولة يوم 11 يونيو الجاري، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسط اهتمام عالمي كبير بانطلاق الحدث الكروي الأكبر، فيما يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

واختارت لجنة الحكام التابعة لـ"فيفا" الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو لإدارة مواجهة الافتتاح، التي تقام ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا كوريا الجنوبية والتشيك.

ويعاون سامبايو كل من برونو بيريز مساعدًا أول، وبرونو بوشيليا مساعدًا ثانيًا، بينما تم تعيين الأوروجوياني خوان جابرييل بينيتيز حكمًا رابعًا، وإدواردو كاردوزو حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، أسند "فيفا" المهمة إلى الحكم الكولومبي نيكولاس جالو، بمساعدة التشيلي خوان لارا، فيما يتولى الفرنسي جيروم بريسارد دور الحكم الداعم للتقنية.

ويولي الاتحاد الدولي أهمية خاصة للمباراة الافتتاحية، باعتبارها تمثل الانطلاقة الرسمية للبطولة، وهو ما دفع لجنة الحكام لاختيار طاقم تحكيمي يمتلك خبرة كبيرة لإدارة المواجهة المرتقبة بين أصحاب الأرض منتخب المكسيك ونظيره الجنوب أفريقي.