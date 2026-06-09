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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق العشري: مصطفى محمد يمتلك خبرة كبيرة وكان يستحق التواجد في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
محمود محسن

تحدث طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق فاركو، عن اختيارات المدير الفني حسام حسن لقائمة المنتخب الوطني لكأس العالم، موضحًا: "الاختيارات حصل فيها جدل كبير جداً جداً يعني، خاصة بعد استبعاد مصطفى محمد خاصة. وحصل طبعاً الشارع المصري بين مؤيد وبين معارض، وبين مؤيد مع الكابتن حسام إن ليه حققية كمدير فني يختار المجموعة اللي هو شايفها إنها هتنفذ الأسلوب التكتيكي بتاعه في كأس العالم.. وبين يعني معارض إن مصطفى محمد لابد كان يتواجد نظراً لخبرته الكبيرة جداً كأحد الفرسان اللي بيمثلوا مصر في الخارج في فرنسا في نانت الفرنسي وخاض مع الكابتن حسام في التصفيات بشكل كبير يمكن ملععبش بشكل كبير جداً في التصفيات لكن من العناصر اللي ممكن إنتي تحتاجيها في مباريات كأس العالم كخبراتية، كاسم كبير جداً، كعنصر مفيد جداً في مركز الاسترايكر".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "لو كنت مدرب المنتخب لاخترت مصطفى محمد في القائمة، لأن بيبقى عندي تنويع هو مشكلتنا في الشق الهجومي أو الأفراد الهجوميين يعني الكابتن حسام ركز على صلاح ركز على هيثم ركز على مرموش، وخاصة على مرموش لأن مرموش بيستغله في مركز مصطفى محمد اللي هو رأس الحربة، وساعات لما بيغير طريقة اللعب لـ 3-5-2 بيستعين بمحمد صلاح ومرموش الاتنين استرايكر".

وتابع: "ومن الواضح إن الكابتن حسام بيحب يعتمد على السرعات أكتر من الـ well-building اللاعيبة اللي هما عندهم قوة بدنية كبيرة جداً وده اللي بيخليه، من الواضح إن هو كابتن حسام عشان كده دايماً مشاركاته مع مصطفى كانت قليلة. وكان في النهاية عدم اختياره للقائمة النهائية اللي بتمثل مصر في البطولة كأس العالم".

واختتم الحوار بسؤال عن ضرورة وجود أكثر من سيناريو تكتيكي، فقالت بسمة: "بس أنا يعني لازم يكون عندي سيناريوهات.." فردّ العشري: "ما إنتي سألتيني عشان كده."

بدي أدوار هجومية للأطراف

 وأضافت: "أيوة في ماتش يحتاج مرموش وفي ماتش يحتاج مصطفى محمد." فأكد العشري: "طبعاً طبعاً.. أنا لازم يكون عندي التنويعة بتاعة اللاعبين في مباريات بتحتاج مثلاً فرق بتلعب ألعاب هوا كويس أو مدافعين بيلعبوا ألعاب هوا كويس، أو أنا في التكتيك بتاعي بدي أدوار هجومية للأطراف عن طريق الأظهرة أو الأجناب فبيعملوا كرسات، لازم المجموعة اللي جوه في منطقة البوكسينج أو منطقة الـ 18 على الأقل على الأقل فيهم اتنين بيلعبوا ألعاب هوا بشكل كويس جداً جداً، يبقى عندي تنويع سواء بوصل إن أنا عشان أشتغل على الأرض في الكرات.."

طارق العشري فاركو المنتخب الوطني حسام حسن مصطفى محمد

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