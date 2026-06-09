يبحث دعم الشركات الخاصة.. وزير الطيران يشارك في اجتماعات لجنة بـ"النواب"

شارك الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، في اجتماعات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، ووكيلَي اللجنة النائب عمرو درويش والنائب هشام حسين، وأمين سر اللجنة النائب أحمد الأشموني، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الطيران المدني، وممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، ورؤساء وممثلي شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف العاملة في السوق المصرية، وذلك لبحث آليات دعم قطاع الطيران وتعزيز دوره في تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وتناول الاجتماع سبل دعم شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف للتوسع في شبكات التشغيل وفتح خطوط جديدة، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي وتوفير خيارات سفر متنوعة بأسعار تنافسية، إلى جانب دعم قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا وزياده تدفقات الحركه السياحيه الوافده إلى مناطق الجذب السياحى المصرية.

وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة نقل جوي أكثر كفاءة تقوم على تنويع الناقلات وتوسيع قاعدة التشغيل، بما يواكب الطلب المتزايد على السفر ويدعم خطط تنمية الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن شركات الطيران الخاصة ومنخفضة التكاليف تمثل عنصرًا مكملًا للناقل الوطني وتسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الربط مع الوجهات الإقليمية والدولية.

واستعرض الحفني جهود مصر للطيران في التوسع الدولي، من خلال تشغيل خط القاهرة – لوس أنجلوس اعتبارًا من مايو الماضي، وإطلاق خط القاهرة – شيكاغو في يونيو 2026، إلى جانب تجربة شركة إير كايرو كنموذج ناجح في الطيران منخفض التكاليف وتوسيع شبكات التشغيل.

وأوضح وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الاستثنائية لصيف 2026 تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، وتهدف إلى دعم شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية وتحفيزها على زيادة معدلات التشغيل والسعات المقعدية إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تعزيز تدفق الحركة الجوية الوافدة ودعم قطاع السياحة.

وأضاف الحفني أن الحزمة تمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عبر تيسيرات وحوافز تشغيلية تخفف الأعباء عن شركات الطيران، وتشجعها على التوسع في الرحلات الجوية، خاصة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة خلال موسم صيف 2026.

مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ الحزمة بالتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار و سلطة الطيران المدني وكافة الجهات المعنية، لضمان تحقيق المستهدفات التشغيلية وزيادة معدلات النمو في الحركة الجوية، بما يدعم خطط تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر.

كما تطرق وزير الطيران المدني الى أن أسعار الوقود تمثل حوالى 40 %من تكاليف التشغيل ، مشيرًا إلى أن صناعة الطيران تُعد من أكثر الصناعات حساسية، وأن هامش الربح فيها يتراوح بين 2% و4% فقط.

وأوضح أن الارتفاعات العالمية في أسعار الوقود، الناتجة عن التوترات والصراعات الدولية ومنها الحرب الإيرانية الأمريكية، انعكست على تكاليف التشغيل عالميًا.

وأضاف أن الدولة تتجه نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لافتًا إلى أن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات صناعة الطيران عالميًا في ظل التوجه لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.

كما أعرب وزير الطيران المدني عن خالص شكره وتقديره للنائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران، أعضاء اللجنة، وكافة المشاركين في الاجتماع، على جهودهم في دعم ومناقشة التحديات التى تواجه قطاعى الطيران والسياحه وتعزيز التعاون المؤسسي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ومن جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف التوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة والطيران منخفض التكاليف، بما يمكّنها من التوسع وزيادة قدرتها التنافسية، ودعم مستهدفات الدولة في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات جذب السائحين إلى مصر ، ووضع رؤية شاملة لدعم قطاع الطيران الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه.

وأوضحت رئيس اللجنة أن هذه الاجتماعات تأتي استكمالًا لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها اللجنة خلال الفترة الماضية مع شركات الطيران الخاصة، والتي تم خلالها الاستماع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق.

وأضافت أن من أبرز التحديات التي تم طرحها خلال الاجتماعات اختلاف أسعار الوقود بين بعض المطارات،، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وانعكاسه على أسعار التذاكر وقدرة الشركات على المنافسة، إلى جانب تحديات تتعلق بإتاحة التشغيل في بعض المطارات الحيوية مثل مطار سفنكس ومطار العاصمة .

وشددت النائبه سحر طلعت مصطفى على أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري، بما يستوجب دعمه بسياسات مرنة وحوافز تتناسب مع متغيرات السوق والظروف الجيوسياسية الحالية، لضمان استمرار تدفق الحركة السياحية الوافدة.

ومن جانبهم، أعرب رؤساء وممثلو شركات الطيران الخاصة المشاركون في الاجتماع عن خالص شكرهم وتقديرهم للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولوزير الطيران المدنى على دعمهم المستمر لقطاع الطيران الخاص وحرصهم على مناقشة التحديات التي تواجهه، والعمل على إيجاد حلول عملية تسهم في تعزيز قدرته التنافسية ودعم خطط التوسع وزيادة التشغيل.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الأطراف لدعم صناعة النقل الجوي وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع السياحة خلال المرحلة المقبلة.