طارق سعدة: الدولة تستهدف إعلامًا يعكس الواقع ويقدم الحلول وماسبيرو يمتلك الكوادر

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الدولة تستهدف أن يكون الإعلام مرآة حقيقية تعكس مختلف ما يجري داخلها من إنجازات وقضايا ومشكلات، مع طرح حلول عملية لها، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يمثل رؤية الدولة بشكل كامل.



وأوضح "سعدة" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، أن الدور المنشود للإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار فقط، بل يمتد إلى عرض التحديات المختلفة بشكل موضوعي، مع تقديم رؤى وحلول تسهم في دعم مسار التنمية داخل الدولة.



وأشار إلى أن العنصر البشري في المجال الإعلامي يمتلك قدرات كبيرة، لافتًا إلى أنه حال التوجه إلى مبنى ماسبيرو يمكن العثور على كوادر قادرة على إدارة الإعلام العربي بكفاءة عالية.



وأضاف أن مصر تمتلك "جناحين كبيرين" من الكوادر الإعلامية ذات الخبرات الواسعة، بما يعزز قدرة الإعلام المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.



وأكد أن إدارة العنصر البشري الإعلامي تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير، موضحًا أن هناك كوادر بحاجة إلى التدريب والتأهيل، إلى جانب كوادر أخرى تمتلك خبرات تؤهلها لقيادة المشهد الإعلامي في مصر، مشددًا على أن نجاح المنظومة الإعلامية يعتمد بشكل أساسي على "الإدارة الفنية" للعنصر البشري.

ماضية في تنظيم وضبط المهنة



وفي سياق متصل، حذر سعدة، من وجود مدعين ودخلاء على مهنة الإعلام، إلى جانب ما وصفه بـ"نقابات وهمية" لا تستند إلى أي أساس قانوني أو مهني، مؤكدًا أن النقابة تواجه محاولات من بعض الفوضويين، إلا أنها ماضية في تنظيم وضبط المهنة وفق الأطر القانونية.