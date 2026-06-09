إدانة مراهق في ولاية تكساس بتهمة القتل في حادث طعن مميت

أدين مراهق من ولاية تكساس الأمريكية، بتهمة القتل، اليوم الثلاثاء، بعد أن طعن بشكل مميت رياضيا يبلغ من العمر 17 عاما من فريق منافس خلال لقاء لألعاب القوى، في محاكمة حظيت باهتمام وطني تجاوز بكثير ضاحية دالاس المزدهرة، حيث كان الطالبان يدرسان في مدرستين ثانويتين مختلفتين.

ورفضت هيئة المحلفين مزاعم كارميلو أنتوني بالدفاع عن النفس في أثناء مواجهة مع أوستن ميتكالف في مدرجات الملعب العام الماضي.

ولم يدلِ أنثوني، البالغ من العمر الآن 19 عاما، بشهادته، وكان معظم الذين أدلوا بشهاداتهم من الطلاب الذين وصفوا مشادة حامية بسبب رفضه مغادرة خيمة تابعة لفريق ميتكالف خلال منافسة ممطرة.

ويواجه أنتوني عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة عند النطق بالحكم.

واجتذبت المحاكمة طوابير من المشاهدين الذين يأملون في العثور على مقاعد في قاعة المحكمة، وجرت وسط إجراءات أمنية مشددة في محكمة بمقاطعة كولين.

وشهد العديد من الطلاب بأن ميتكالف، بعد أن أمر أنتوني بمغادرة خيمة فريقه، سخر منه قبل أن يدخل أنتوني يده في حقيبة ويخرج سكينا.

وانتشر الاهتمام الخارجي بالقضية، جزئيا؛ بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ضخمت جريمة القتل بعبارات عرقية.

علما بأن أنتوني أسود وميتكالف كان أبيض، وأخبر المدعون العامون ومحامو الدفاع المحلفين، أن القضية لا علاقة لها بالعرق.

ووقعت حادثة الطعن في صباح ممطر من شهر أبريل 2025.

وقال شهود مراهقون، إن المواجهة بدأت بعد أن جلس أنتوني تحت خيمة تابعة لفريق ألعاب القوى لمدرسة ميموريال الثانوية، حيث كان ميتكالف في سنته الدراسية الثالثة.