عراقجي : القوات الأجنبية قرب إيران في دائرة الخطر .. ورحيلها الحل الأمثل لتجنب التصعيد

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وجود القوات الأجنبية بالقرب من الأراضي الإيرانية يجعلها عرضة للمخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية أو الحوادث العرضية أو احتمالات التورط في تبادل لإطلاق النار، مشدداً على أن أفضل وسيلة لتقليل هذه المخاطر تتمثل في رحيل تلك القوات من المنطقة.

وأوضح عراقجي أن إيران ما زالت تفضل لغة الدبلوماسية والحوار، لكنه أضاف أن بلاده "تتحدث لغات أخرى أيضاً" في إشارة إلى امتلاكها خيارات متعددة للدفاع عن مصالحها وأمنها القومي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب دائم للتصدي لأي انتهاك قد يستهدف المجال الجوي أو الأراضي أو المياه الإقليمية الإيرانية، مؤكداً جاهزيتها للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن المضيق ليس مياهاً دولية، بل ممراً مائياً مشتركاً بين إيران وسلطنة عمان، لافتاً إلى أنه يقع على بعد آلاف الأميال من السواحل الأمريكية.