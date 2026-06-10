بعد القصف الأمريكي .. عودة الهدوء للسواحل الجنوبية في إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء بأن الوضع عاد إلى الهدوء على السواحل الجنوبية للبلاد والتي تعرضت لقصف أمريكي في وقت سابق، ردًا على إسقاط إيران لمروحية أمريكية.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن موجة الهجمات الأمريكية اقتصرت على الساحل الجنوبي في قشم وسيريك وجاسك.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة أنباء تسنيم، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في الكويت والبحرين، وذلك بعد قليل من إعلان الحرس الثوري الإيراني، إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة.

جاء هذا البيان بعد إعلان الولايات المتحدة شنّها ضربات انتقامية على إيران ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن دوي انفجارات سُمع في مدينتي سريك ومناب الإيرانيتين، وفي جزيرة قشم.

وفي السياق نفسه، أفادت شبكة فوكس نيوز، بأن الضربات الأمريكية في إيران مستمرة وتستهدف، من بين أمور أخرى، أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي.

وأعلنت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء أنه سيتم خلال اللحظات القادمة توجيه ردٍّ ثقيل على الإجراءات العدائية التي قام بها العدو.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طهران سترد بشكل حاسم على العدوان الأمريكي، تماشياً مع التحذيرات التي أطلقتها قبل ساعات.

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء بأن الهجوم الأمريكي ضد طهران، أسفر حتى الآن عن سقوط مقذوفان في مناطق سيريك وقشم.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن القصف الأمريكي يستهدف مواقع ساحلية في إيران شملت ميناء ومطار بندر عباس ومواقع في جزيرة قشم ومعسكرًا للجيش الإيراني في مدينة ميناب إضافة إلى أهداف في ميناء سيريك حيث يُسمع دوي انفجارات.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن طهران ستبدأ الرد الحاسم لقواتها المسلحة خلال دقائق، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي قبل وقت قليل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات "لأغراض الدفاع عن النفس" ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.