الكونغو تعلن تعيين كلود لوروا مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب

أعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم عن تعيين المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، في إطار خطة لإعادة بناء الفريق وتجهيزه للاستحقاقات المقبلة على الساحة القارية.

ويعود لوروا، البالغ من العمر 78 عامًا، لقيادة المنتخب الكونغولي للمرة الثانية في مسيرته، بعدما سبق له تولي المهمة بين عامي 2013 و2015، مستندًا إلى خبرة طويلة في القارة الإفريقية امتدت لعقود من العمل مع منتخبات متعددة.

ويُعد المدرب الفرنسي من أبرز الأسماء التدريبية في إفريقيا، حيث سبق له الإشراف على منتخبات بارزة مثل السنغال والكاميرون وغانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وحقق خلالها حضورًا لافتًا وخبرة كبيرة في المنافسات الدولية.

وفي السياق ذاته، كشف الاتحاد الكونغولي عن انضمام الدولي السنغالي السابق عمر داف إلى الطاقم الفني، حيث سيتولى مهمة المدرب المساعد ضمن الجهاز الجديد الذي يقوده لوروا.