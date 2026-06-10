البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية بمصر

استقبل غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، مجلس المفوضية الجديد للرهبنة الكرملية بمصر، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الأب زكريا حربي، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب أنطونيوس إسكندر، المستشار الأول للرهبنة، والأب باتريك شاديني، المستشار الثاني للرهبنة.

ورحب صاحب الغبطة بوفد الرهبنة الكرملية بمصر، مقدمًا لهم التهنئة لبدء خدمتهم الجديدة، متمنيًا للجميع خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب.

دار اللقاء حول خدمات الرهبنة الكرملية بمصر في بازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع، بشبرا، ومستشفيات القديسة تريزا بالقاهرة، والإسكندرية، مؤكدين جميعًا أهمية التكوين الدائم للشباب، والعمل على حياة الشركة.

كذلك، قدم الوفد الرهبنة الكرملية كتاب الأعمال الكاملة للقديسة تريزا الأفيلية، معلمة الكنيسة الجامعة، إلى الأب البطريرك، حيث تمت الإشارة إلى أهمية تعليمها، ومفهوم الصلاة اليوم، كما أهدى الوفد أيضًا أيقونة السيدة العذراء مريم الحنونة إلى غبطته.