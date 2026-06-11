سماع الشهود في محاكمة 199 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع

تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر للشهود في محاكمة 199 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع، في القضية رقم 13989 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 1 فبراير 2023، المتهمون من الأول وحتى الخامس عشر والثالث والتسعون بعد المائة تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم رقم 155 بأمر الإحالة تهم حيازة أسلحة تقليدية، ووجه لبعض المتهمين تهم تبادل التلكيفات عبر برنامج "تلجرام".