لن تصدق.. تناول هذه المشروبات يزيد من فرص الإصابة بـ سرطان الكبد

كشفت دراسة جديدة واسعة النطاق شملت أكثر من 1.5 مليون بالغ أن الاستهلاك المنتظم للمشروبات المحلاة بالسكر قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وتُضاف هذه النتائج، المنشورة في مجلة JAMA Network Open ، إلى الأدلة المتزايدة التي تُشير إلى أن المشروبات السكرية قد يكون لها آثار صحية طويلة الأمد تتجاوز السمنة والسكري وأمراض القلب.

قام الباحثون بتحليل بيانات غذائية وصحية جُمعت من 11 دراسة استباقية واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. أكمل المشاركون استبيانات حول تكرار تناول الطعام، وتمت متابعتهم لمدة 18 عامًا تقريبًا في المتوسط ​​من خلال سجلات السرطان والمسوحات الصحية. كان الهدف هو تحديد ما إذا كان استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر أو المشروبات المحلاة صناعيًا يؤثر على خطر الإصابة بسرطان الكبد.

المشروبات السكرية مرتبطة بنوعين رئيسيين من سرطان الكبد



وجدت الدراسة أن زيادة تناول المشروبات المحلاة بالسكر يرتبط بزيادة خطر الإصابة بنوعين رئيسيين من سرطان الكبد:

سرطان الخلايا الكبدية (HCC) هو الشكل الأكثر شيوعًا لسرطان الكبد

داخل الكبدسرطان الأقنية الصفراوية (ICC) هو نوع من السرطان يتطور في القنوات الصفراوية داخل الكبد

لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من المشروبات السكرية أكثر عرضة للإصابة بهذه الأنواع من السرطان مقارنةً بمن يشربونها بوتيرة أقل. في المقابل، لم تجد الدراسة أي ارتباط ذي دلالة إحصائية بين المشروبات المحلاة صناعيًا وخطر الإصابة بسرطان الكبد بشكل عام، أو أي من النوعين الفرعيين منه.

لماذا قد تؤثر المشروبات السكرية على صحة الكبد؟



على الرغم من أن الدراسة لا تثبت أن المشروبات السكرية تسبب سرطان الكبد بشكل مباشر، إلا أن الخبراء يقولون إن عدة آليات بيولوجية قد تفسر هذه العلاقة. غالبًا ما تحتوي المشروبات المحلاة بالسكر على نسبة عالية من السكريات المضافة، وخاصة الفركتوز. وقد رُبط الإفراط في استهلاك الفركتوز بما يلي:

تراكم الدهون في الكبد

مقاومة الأنسولين

الالتهاب المزمن

السمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)

بمرور الوقت، قد تُلحق هذه الحالات الضرر بخلايا الكبد وتزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الكبد. وقد أظهرت أبحاث سابقة أن الإفراط في تناول المشروبات السكرية يُسهم في زيادة الوزن، وداء السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية. وتشير أحدث النتائج إلى أن سرطان الكبد قد يُمثل مشكلة صحية أخرى محتملة على المدى الطويل.



ما الذي يُعتبر مشروباً مُحلى بالسكر؟



تشمل المشروبات المحلاة بالسكر ما يلي:

المشروبات الغازية العادية والمشروبات الغازية

مشروبات الفاكهة المحلاة

مشروبات الطاقة

مشروبات رياضية

الشاي المثلج المحلى

مشروبات أخرى تحتوي على سكريات مضافة

يوصي خبراء الصحة بالحد من تناول هذه المشروبات واختيار بدائل صحية مثل الماء، والشاي غير المحلى، والمياه الغازية، أو المشروبات ذات النكهات الطبيعية.



تقليل المخاطر

تتزايد معدلات الإصابة بسرطان الكبد عالميًا، مما يجعل استراتيجيات الوقاية أكثر أهمية. وبينما تبقى عوامل مثل التهاب الكبد المزمن، وتعاطي الكحول، والسمنة، والتدخين من عوامل الخطر الرئيسية، فإن العادات الغذائية تلعب دورًا حاسمًا أيضًا.

ولدعم صحة الكبد، يوصي الخبراء بالحد من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة، والحفاظ على وزن صحي للجسم، وممارسة الرياضة بانتظام، وتجنب الإفراط في تناول الكحول، والتطعيم ضد التهاب الكبد ب، والسيطرة على مرض السكري والحالات الأيضية.