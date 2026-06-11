القناتان التوأم ORF و ServusTV تتألقان بأستوديوهات مميزة خلال كأس العالم 2026

تستعد القناتان التوأم ORF و ServusTV لنقل منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك باستوديوهات مميزة.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس 11 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بتنظيم مشترك بين المكسيك وأمريكا وكندا.

وتقام مباراة المكسيك ضد جنوب أفريقيا، في افتتاح بطولة كأس العالم اليوم الخميس 11 يونيو 2026، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ويتميز أستوديو ORF الأول بطابع احترافي متطور وتجهيزات تقنية حديثة توفر تغطية عالية المستوى، بينما يقدم استوديو ServusTV تصميماً عصرياً وأنيقاً يمنح المشاهد تجربة بصرية رائعة. وستتقاسم القناتان بث جميع مباريات كأس العالم بالتساوي، في تغطية شاملة للحدث العالمي.

تردد قناتي ORF و ServusTV:

القناة SERVUS TV HD النمساوية

التردد Astra 19°E 11303H21998

القناة ORF 1 HD النمساوية

التردد Astra 19°E 11303H21998

القناة ORF SPORT +HD النمساوية

التردد Astra 19°E 11273H22001