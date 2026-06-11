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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات لم يسبق لها مثيل إليك أفضل 4 متصفحات ويب لنظام أندرويد

متصفحات الإنترنت
متصفحات الإنترنت
لمياء الياسين

تُعدّ تطبيقات متصفحات الإنترنت من أهم التطبيقات والبرامج في نظام التشغيل فيعد أول ما تحتاجه لاستخدام الإنترنت هو اتصال بالإنترنت ومتصفح ويب. إليك أفضل خمسة متصفحات ويب لنظام أندرويد 

متصفح أرمورفلاي

يعد هذا المتصفح هو متصفح ويب آخر من تطوير شركة شيتا موبايل، بعد متصفح سي إم، وتتشابه وظائف هذا المتصفح وواجهة المستخدم وتجربة التصفح فيه تمامًا مع متصفح يو سي.

يحتوي هذا المتصفح على ميزات عديدة، منها موفر البيانات،  كما يدّعي المتصفح أنه يُحمّل صفحات الويب بسرعة أكبر من المتصفحات الأخرى، إذا كنت من مستخدمي متصفح UC Browser، فيمكنك استخدام هذا المتصفح لتصفح الإنترنت.

مايكروسوفت إيدج

مستخدمو نظام التشغيل ويندوز 10 على أجهزة الكمبيوتر الشخصية على دراية تامة بهذا المتصفح. فهو المتصفح الافتراضي الذي طورته مايكروسوفت لنظام ويندوز 10، والذي لا يحظى بشعبية كبيرة. ورغم أن سرعة التصفح وميزاته لا تقل عن أي متصفح ويب حديث آخر، إلا أنه ليس شائعًا كمتصفحات الويب المعروفة مثل جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس. ومع ذلك، وباعتباره المتصفح الافتراضي لنظام ويندوز 10، فإنه يتمتع ببعض المزايا.

متصفح بافن
 

هذا أحد أشهر متصفحات الهواتف الذكية وتعد فكرته مبتكرة للغاية ويُستخدم هذا المتصفح بشكل أساسي في مجال تصفح الإنترنت، وتحديدًا في الحوسبة السحابية. يتطلب استخدام الحوسبة السحابية تجربة تصفح أسرع و يُحمّل هذا المتصفح بالفعل بعض الصفحات أسرع من العديد من المتصفحات الشائعة الأخرى.

أوبرا تاتش

يعلم معظم المستخدمين أن أوبرا لا تملك سوى متصفحين على نظام أندرويد: متصفح أوبرا ومتصفح أوبرا ميني. إلا أن أوبرا أطلقت مؤخرًا متصفحًا جديدًا على متجر جوجل بلاي يُدعى أوبرا تاتش. صُمم هذا المتصفح خصيصًا للتصفح بيد واحدة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام على أي هاتف ذكي مهما كان حجمه.

متصفحات الإنترنت نظام التشغيل ويندوز 10 أجهزة الكمبيوتر الشخصية متصفح ويب الهواتف الذكية الحوسبة السحابية

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