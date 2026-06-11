أحمد طه: التكامل بين الاعتماد الصحي والتكنولوجيا مفتاح تطوير جودة الخدمات الصحية

عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، برئاسة الدكتور أحمد طه، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE)، لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الصحة الرقمية وتطوير البنية التكنولوجية الداعمة لجودة الرعاية الصحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية ودعم مستهدفات التغطية الصحية الشاملة.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الرعاية الصحية وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تطبيقات الصحة الرقمية، وتطوير البنية التكنولوجية الداعمة لمنظومة الجودة، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي بالقطاع الصحي.

تمكين المواطنين من الحصول على خدمات صحية آمنة

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وقال إن الصحة الرقمية تمثل ضرورة لدعم التغطية الصحية الشاملة وتمكين المواطنين من الحصول على خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، إلى جانب تعزيز جاهزية المنشآت الصحية لمتطلبات المستقبل.

وأوضح رئيس الهيئة أن الشركة المصرية للاتصالات تعد شريكاً استراتيجياً، باعتبارها الحارس الوطني للمنظومة الرقمية بالدولة، بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تقنية تدعم جهود تطوير الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز أمن المعلومات وحوكمة البيانات.

وأضاف أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً جديدة أمام تطوير منظومة القياس والتقييم الصحي، مؤكداً أن البيانات الدقيقة والمؤشرات الموثوقة أصبحت أساساً للتخطيط السليم وتحسين الأداء، بما يعزز قدرة القطاع الصحي على التطور المستمر والاستجابة بكفاءة لاحتياجات المواطنين.

واستعرض الدكتور أحمد طه جهود الهيئة نحو ترسيخ ثقافة القياس المستمر للأداء والجودة من خلال مشروع "مؤشر مصر الصحي"، الذي يمثل مركزاً وطنياً لقياس ومتابعة أداء المنشآت الصحية المعتمدة من الهيئة، بما يدعم الشفافية والحوكمة، ويوفر مؤشرات دقيقة تساعد على تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل المنشآت الصحية المعتمدة.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكداً أن الهيئة تمثل أحد الركائز الرئيسية لدعم جهود الدولة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة يرتكز على معايير واضحة وآليات فعالة لقياس وتحسين الأداء.

وأكد أن الشركة المصرية للاتصالات حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتقني اللازمة لتعزيز التعاون مع الهيئة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية التكامل بين التكنولوجيا ومعايير الجودة في تطوير الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن الشركة تضع خبراتها وإمكاناتها الرقمية المتقدمة لدعم المبادرات والمشروعات وتقديم الحلول الرقميةالأمنة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصرية للاتصالات تمتلك خبرات واسعة

وأضاف أن المصرية للاتصالات تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي الوطنية، بما يؤهلها لدعم جهود الهيئة في بناء بيئة رقمية مترابطة وآمنة، تتيح تكامل البيانات بين مختلف مستويات تقديم الخدمة الصحية، وتسهم في تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة التطوير داخل القطاع الصحي.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لدراسة مجالات التعاون المقترحة ووضع الأطر التنفيذية اللازمة لها، بما يدعم تطوير منظومة جودة صحية رقمية أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز من تنافسية القطاع الصحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.