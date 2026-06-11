روماني حافظ ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى قادة التسويق والاتصال في 2026

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط الأستاذ روماني حافظ، رئيس قطاع الإعلام والاتصال المؤسسي بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، ضمن قائمتها لأقوى قادة التسويق والاتصال تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2026، تقديرًا لدوره البارز في قيادة الاستراتيجيات الإعلامية والتسويقية، وتعزيز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة.

وجاء إدراج روماني حافظ ضمن قائمة تضم 101 من كبار المسؤولين التنفيذيين عن التسويق والاتصال في كبرى المؤسسات والشركات بالمنطقة، والتي أعدّتها فوربس الشرق الأوسط استنادًا إلى مجموعة من المعايير الدقيقة، من بينها حجم وتأثير الحملات التسويقية، وأداء الإدارات التي يقودها المشاركون، ومستوى توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة العمل، إلى جانب التأثير المؤسسي والمهني للقيادات المدرجة في القائمة.

ويعكس هذا التكريم المكانة المتنامية للبنك التجاري الدولي على صعيد الاتصال المؤسسي والتسويق، ودوره في تبنّي أحدث الممارسات الرقمية وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف شرائح العملاء وأصحاب المصلحة، بما يدعم مسيرة البنك نحو تحقيق نمو مستدام وترسيخ ريادته في القطاع المصرفي المصري والإقليمي.

ويُذكر أن روماني حافظ يتمتع بخبرة مهنية تمتد لسنوات طويلة في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي والتسويق الاستراتيجي، حيث قاد العديد من المبادرات والحملات المؤثرة التي أسهمت في تعزيز الصورة الذهنية للبنك التجارى الدولى و للمؤسسات التي عمل بها، وترسيخ حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية. كما يتميز بحس فنى راقى و برؤية متكاملة في توظيف الأدوات الرقمية والابتكار والذكاء الاصطناعي لدعم استراتيجيات الاتصال، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية ويعزز من تجربة العملاء وثقة أصحاب المصلحة.

ويؤكد هذا الإنجاز أهمية الاستثمار في الكفاءات القيادية بمجال التسويق والاتصال، ودور هذه الوظائف الحيوية في دعم استراتيجيات النمو المؤسسي، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات في بيئة أعمال تتسم بالتغير السريع والتطور التكنولوجي المستمر.