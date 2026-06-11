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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فلسطين بين التوسع الاستيطاني والأزمة الإنسانية .. تحديات متصاعدة وجهود إغاثية مستمرة

غزة
غزة

تشهد الأراضي الفلسطينية تطورات متسارعة على المستويين السياسي والإنساني، ففي الوقت الذي تواصل فيه السلطات الإسرائيلية توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس عبر إنشاء مواقع وبؤر استيطانية جديدة، تتفاقم المخاوف من تداعيات هذه السياسات على مستقبل الأراضي الفلسطينية وفرص التواصل الجغرافي بينها. 

وفي المقابل، تتواصل الجهود الإنسانية والطبية لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب، حيث تستقبل المستشفيات المصرية المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج، بالتزامن مع عودة عدد من المتعافين إلى القطاع بعد استكمال رحلتهم العلاجية. 

نهب الأراضي الفلسطينية.. مخطط إسرائيلي لتوسع استيطاني جديد في الضفة الغربية.. التفاصيل مع مراسلتنا

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عن إنشاء 61 موقعًا استيطانيًا جديدًا في أراضي الضفة الغربية والقدس، كما خصصت نحو مليار شيكل لهذه المشاريع، ويعكس ذلك حجم التسارع في وتيرة الاستيطان والالتفاف على القوانين المعمول بها في الضفة الغربية، فضلًا عن الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

أضافت خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن سلطات الاحتلال أُقرت ميزانية بقيمة 152 مليون شيكل من قبل وزارة الإسكان في دولة الاحتلال، وهو ما يشير إلى تسارع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وتوفير الغطاء السياسي والتمويلي والتخطيطي له.

وأوضحت أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعتبر أن دولة الاحتلال انتقلت من مرحلة الإقرار والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، من خلال إنشاء بؤر استيطانية جديدة وتوسيع التكتلات الاستيطانية القائمة في الضفة الغربية، بما يؤدي إلى تقطيع أوصالها وتقويض فرص التواصل الجغرافي بين مناطقها.

وتابعت: "نتحدث عن حكومة تُوصف بأنها الأكثر تطرفًا، وقد مضى على تشكيلها نحو ثلاثة أعوام ونصف. وخلال هذه الفترة، جرى إنشاء أكثر من 103 بؤر استيطانية جديدة، إلى جانب منح الشرعية لعدد منها عبر توفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والخدمات الأساسية".

مصابون ومرضى فلسطينيون يتوجهون إلى غزة بعد استكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية.. تفاصيل

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الجانب المصري من معبر رفح، شهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وصول دفعة جديدة من العائدين إلى قطاع غزة، وهؤلاء هم من المرضى الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية بعد أن تمكنوا من مغادرة القطاع لتلقي العلاج خارج غزة عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد على قناة القاهرة الإخبارية، أن اليوم، تعود دفعة جديدة من هؤلاء المرضى إلى قطاع غزة بعد استكمال الإجراءات الورقية المتعلقة بعودتهم إلى الأراضي الفلسطينية، وبالفعل، عبروا إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح تمهيدًا لعودتهم إلى منازلهم داخل القطاع.

وأوضح أنه في هذه الأثناء، توجد حالة من التأهب القصوى لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين الذين من المقرر أن يصلوا خلال الساعات المقبلة لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية المختلفة التي خصصتها وزارة الصحة المصرية لهذا الغرض.

ولفت إلى أنه فور وصولهم، سيخضعون لكشوفات طبية أولية من قبل فرق تابعة لوزارة الصحة المصرية، قبل توزيعهم على المستشفيات المختلفة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت سابقًا تخصيص أكثر من 150 مستشفى في ثماني محافظات لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين.


 

الأراضي الفلسطينية قطاع غزة غزة الضفة الغربية القطاع

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