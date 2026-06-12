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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة شمال سيناء تدعو مواطني الشيخ زويد للاستفادة من القافلة الطبية المجانية

مستشفى الشيخ زويد
مستشفى الشيخ زويد

جدد الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، دعوته لجميع المواطنين الراغبين في الفحص الطبي والمتابعة بمدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها، للتوجه إلى المستشفى للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية المتميزة التي تقدمها القافلة ومستمرة حتى مساء اليوم الجمعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تُقام بالتعاون مع جامعة الزقازيق حتى اليوم الجمعة برئاسة الدكتورة حنان النحاس نائب رئيس جامعة الزقازيق، بحضور الدكتورة منى يوسف حرب، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة، والدكتور محمد حسن، مدير مستشفى الشيخ زويد المركزي، ولفيف من القيادات الطبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، تأتي هذه القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، و الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية الأكاديمية والمتميزة لأهالي سيناء الحبيبة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة برفقة الدكتورة حنان النحاس وبحضور الدكتور أحمد فرج عضو مجلس الشيوخ عيادات القافلة المختلفة، واطمأن على حسن سير العمل وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين المترددين على المستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة تضم نخبة من أساتذة وأطباء جامعة الزقازيق في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة، مشيرًا إلى أن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية يتم بالمجان تمامًا لجميع الحالات الإنسانية والمرضية.

من جانبها أكدت الدكتوره حنان النحاس أن القافلة تضم تخصصات

الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، طب الأورام، الرمد (العيون)، الأمراض الباطنة والروماتيزم، أمراض القلب،التخدير والرعاية المركزة.

وأمس الخميس أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي علي عدد 309 مريضاً وإجراء عدد 8 عمليات جراحية متنوعة ضمن فعاليات اليوم الأول للقافلة الطبية المجانية الشاملة بمستشفى الشيخ زويد المركزي.

شمال سيناء الشيخ زويد قافلة طبية

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