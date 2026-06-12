شكل جديد ومختلف.. خالد الغندور يكشف عن مفاجأة سارة لجماهير كرة القدم

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن إطلاق تجربة إعلامية جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيظهر بشكل مختلف على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أنه بدءًا من يوم السبت سيكون هناك شكل إعلامي جديد، مع تواجده عبر منصات «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«إكس» و«إنستجرام»، مشيرًا إلى تقديم بث مباشر موحد على أكثر من منصة في نفس الوقت.

وأضاف أنه سيتم إطلاق بودكاست جديد وصفه بـ«القوي والمختلف»، موضحًا أنه سيكشف تفاصيل هذه التجربة الإعلامية بعد صلاة الجمعة المقبلة.

واختتم الغندور منشوره قائلاً: «انتظرونا»، في إشارة إلى قرب انطلاق المشروع الإعلامي الجديد.