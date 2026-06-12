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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تناول هذه الأطعمة ينظف الكبد من السموم.. احرص على تناولها

الكبد
الكبد
هاجر هانئ

الكبد هو العضو الذي يقوم بتصفية ومعالجة وكسر ما يمر عبر الجسم. إنه مسؤول عن تصفية الدم ومساعدته على التخثر، وتحطيم أي مواد كيميائية وكحول ومخدرات تتناولها أثناء إنتاج الجلوكوز والصفراء، وهما مادتان مهمتان تحتاجان إلى البقاء بصحة جيدة.

عندما يصبح الكبد غارقا في السموم والملوثات، تتباطأ دورة عمله الطبيعية. إلى جانب الكحول والمخدرات والمواد الكيميائية الأخرى الضريبة، نميل إلى تحميل كبدنا بالأطعمة المصنعة والمقلية، خاصة عند استهلاكها بكميات كبيرة.

لكن ما هي الأطعمة التي تنظف الكبد؟ يمكن أن يساعد تضمين الأطعمة التي تنظف الكبد بشكل طبيعي في دعم هذا العضو الحيوي وقدرته على إزالة السموم بكفاءة. الخبر السار هو أن هناك العديد من الأطعمة التي ربما تتناولها بالفعل والتي يمكن أن تساعد في تطهير الكبد بشكل طبيعي. تحفز هذه الخيارات اللذيذة قدرة الكبد الطبيعية على طرد السموم من الجسم.

الأطعمة التي تنظف الكبد بشكل طبيعي

فيما يلي 10 أطعمة تنظف الكبد بشكل طبيعي وتدعم وظائف الكبد الصحية:

الثوم

يحتوي الثوم على السيلينيوم، وهو معدن يساعد على إزالة السموم من الكبد. كما أن لديها القدرة على تنشيط إنزيمات الكبد التي يمكن أن تساعد جسمك على طرد السموم بشكل طبيعي.

فواكه الحمضيات

الفواكه مثل الجريب فروت والبرتقال والليمون والليمون كلها تعزز قدرة الكبد على التطهير. حتى الاستهلاك بكميات صغيرة (نعلم أن بعضها يمكن أن يكون لاذع!)، تساعد الحمضيات الكبد على إنتاج إنزيمات إزالة السموم التي تطرد الملوثات.

خضروات

تحتوي الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط على الجلوكوزينولات، مما يساعد الكبد على إنتاج إنزيمات إزالة السموم. كما أنها تحتوي على مركبات الكبريت التي تساعد في صحة الكبد. تحتوي الخضروات الورقية على نسبة عالية من الكلوروفيل، الذي يرشح السموم من مجرى الدم. يمكنهم تحييد المعادن الثقيلة لحماية الكبد.

الكركم

تعمل هذه العشبة العجائب للكبد - فهي تساعد الإنزيمات التي تطرد السموم وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح خلايا الكبد. كما أنه يساعد الكبد في إزالة السموم من المعادن، مع تعزيز إنتاج الصفراء.

الجوز

الجوز غني بالأرجينين الحمض الأميني ويساعد الكبد في إزالة السموم من الأمونيا. إنها غنية بالجلوتاثيون وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي توفر جميعها الدعم لتطهير الكبد الطبيعي.

البنجر

يساعد البنجر في زيادة الأكسجين عن طريق تطهير الدم، ويمكنه تحطيم النفايات السامة لمساعدتها على إفرازها بشكل أسرع. إنها تحفز تدفق الصفراء وتعزز النشاط الأنزيمي. يحتوي البنجر أيضا على الألياف وفيتامين ج، وكلاهما منظفان طبيعيان للجهاز الهضمي.

الجزر

الجزر مرتفع جدا في الفلافونويدات النباتية وبيتا كاروتين، مما يحفز ويدعم وظائف الكبد بشكل عام. كما أنها تحتوي على فيتامين أ، الذي يمنع أمراض الكبد.

الشاي الأخضر

إذا كنت عطشانا من جميع الأطعمة التي تفيد الكبد، فجرب بعض الشاي الأخضر. يحتوي هذا المشروب على الكاتيكين، ومضادات الأكسدة النباتية المعروفة بتحسين وظائف الكبد. احرص على الالتزام بالشاي الأخضر وليس مستخلص الشاي الأخضر، والذي يمكن أن يؤثر سلبا على صحة الكبد.

التفاح

يحتوي التفاح على مستويات عالية من البكتين، وهي مادة كيميائية تساعد الجسم على تنظيف السموم وإطلاقها من الجهاز الهضمي. مع وجود عدد أقل من السموم في الجهاز الهضمي، يمكن للكبد إدارة حمولة السموم بشكل أفضل، والقدرة على تطهير بقية الجسم بشكل أفضل.

الأفوكادو

الأفوكادو هو في الأساس غذاء فائق. بالإضافة إلى تطهير الشرايين، فإنها تساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون بشكل طبيعي، وهو المركب الذي يساعد الكبد على التخلص من السموم.

الكبد تطهير الكبد طرد السموم

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