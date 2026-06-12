فرج عامر: عموتة يغير خريطة لاعبي الأهلي

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن خطة المدرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، خلال المرحلة المقبلة.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك:عموتة حيغير خريطة لاعبي الاهلي في ناس كانت حتتباع تمسك بيها وناس كانت قاعدة قال ماتفرقش معاة تتباع ، من اللاعبين الذين ظهرت أهميتهم محمد عبد الله وكباكا المعارين إلى زد طلبهم وتمسك بيهم وتمسك بامام عاشور وزيزو ومروان عطية اكيد.

وعقد سيد عبد الحفيظ عضو مجلس ادارة النادي الأهلي ووائل جمعة مدير الكرة بالفريق اجتماعًا مع حسين عموتة المدير الفني الجديد للفريق عبر تطبيق زوم

وجاء الاجتماع لحسم.بعض الامور بشان الفريق حيث عرض عبدالحفيظ على المدرب أكرم توفيق لاتخاذ قرار بشأنه.

كما تم عرض ملف المهاجمين الأجانب وهم سفيان بن جديدة ونذير بن بو علي، و ريان ماي لاعب نادي أومونيا نيقوسيا القبرصي لاستشارته بشان موافقته علي ضمهم للفريق من عدمه.