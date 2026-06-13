البرلمان يفتح ملف معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.. الإثنين

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026 / 2027، إلى جانب موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.



ومن المقرر أن تشهد جلسة يوم الاثنين مناقشة عدداً من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب لتحديد موعد لمناقشتها، وفي مقدمتها طلب العضو مروة حلاوة وعشرين عضواً بشأن سياسة الحكومة لتحقيق التوافق بين المعاشات ومعدلات التضخم.

كما يفتح المجلس ملف "مواجهة الغلاء" بناءً على طلب العضو بسام الصواف وعشرين عضواً حول سياسة الحكومة في معالجة الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.