الأسبوع المقبل.. إطلاق البرنامج الصيفي للبناء المعرفي بكفر الشيخ الأزهرية

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، عن انطلاق فعاليات البرنامج الصيفي لوحدة البناء المعرفي والدعم النفسي بمختلف المعاهد الأزهرية التابعة للمنطقة، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في إطار جهود الأزهر الشريف للارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية.

ويستهدف البرنامج تنمية المهارات المعرفية والعملية لدى الطلاب، وتعزيز قدراتهم في مختلف المواد الدراسية، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والتربوي اللازم لهم، بما يسهم في تحسين مستوياتهم التعليمية وبناء شخصياتهم بصورة متوازنة. كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بالطلاب ذوي الهمم من خلال توفير بيئة تعليمية داعمة وشاملة تراعي احتياجاتهم وتساعدهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ويشمل البرنامج جميع الصفوف الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، مع التركيز على الطلاب الحاصلين على أقل من 65% في نتائجهم الدراسية، بهدف تقديم برامج دعم ومتابعة مكثفة تسهم في رفع مستواهم الأكاديمي وتحسين تحصيلهم العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم السنهوري، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة والمشرف على النشاط الصيفي، أن البرنامج يتضمن عددًا من المجالات التعليمية والأنشطة المتنوعة، تشمل القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، إلى جانب النشاط الرياضي الذي يهدف إلى تنمية اللياقة البدنية وتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الحركية.

وأضاف أن الدراسة بالبرنامج ستُعقد خلال الفترة من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا، وذلك من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الحادية عشرة والنصف ظهرًا، بحسب الجدول المحدد بكل معهد، مؤكدًا أن جميع المعاهد المشاركة استعدت لاستقبال الطلاب وتوفير المناخ التربوي والتعليمي المناسب لتحقيق أهداف البرنامج، مشيرًا بأنه سيتم متابعة تنفيذ أعمال وحدة البناء المعرفي والدعم النفسي من خلال مسئولي العملية التعليمية بالإدارات التعليمية والمنطقة الأزهرية علاوةً على زيارات مسئولي قطاع المعاهد الأزهرية.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار حرص الأزهر الشريف على استثمار الإجازة الصيفية بصورة إيجابية، وتنمية قدرات الطلاب العلمية والمهارية، وتقديم أوجه الدعم المختلفة التي تسهم في تحقيق التميز التعليمي وبناء جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل.