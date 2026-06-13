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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة في محافظة كفر الشيخ

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بمركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 11 يونيو 2026.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة بنك الشفاء المصري في تقديم الخدمات العلاجية المتكاملة بالمجان للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مثمناً الإقبال الكبير من المواطنين والنتائج الإيجابية التي تحققت على الأرض لتخفيف الأعباء عن المرضى.

وفي تقريرها، أوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيسة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أن القافلة ضمت عدداً من التخصصات الطبية المختلفة، من بينها: الباطنة، والأطفال، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، إلى جانب تخصص الرمد؛ حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية أو الرعاية الطبية المتخصصة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لاستكمال العلاج.

وأشارت الدكتورة نجلاء عبد المنعم إلى أن القافلة نجحت في الكشف على إجمالي (3182) مواطناً، بواقع الكشف على (1215) حالة في تخصص الرمد، وصرف (512) نظارة طبية، وتحديد (190) حالة لإجراء عمليات رمد مجانية، فضلاً عن الكشف على (1967) حالة في مختلف التخصصات الطبية الأخرى، بالإضافة إلى تحويل (55) حالة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لإجراء التدخلات الطبية اللازمة واستكمال العلاج.

ونوهت الدكتورة نجلاء عبد المنعم إلى أن القافلة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على مدار أيام تنفيذها، وسط إشادة واسعة بجهود الدولة في توفير الخدمات الصحية المجانية والتيسير على المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

ولفتت رئيسة اللجنة الطبية العليا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية بالمحافظات، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين في أماكن إقامتهم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت تطلع اللجنة إلى استمرار التعاون المثمر مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الصحية المجانية وتنفيذ المزيد من القوافل الطبية المتخصصة بمختلف المحافظات؛ بما يحقق الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين الصحية.

كما أثنت الدكتورة نجلاء عبد المنعم، رئيسة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، على الجهود المبذولة بتكليف الدكتور محمد مصطفى، عضو اللجنة والمنسق العام للقوافل الطبية بمجلس الوزراء، بالإشراف الميداني المباشر على أعمال القافلة بمحافظة كفر الشيخ.

وبدوره، أعرب الدكتور محمد مصطفى عن تقديره البالغ لمستوى التنسيق العالي والتعاون المثمر الذي أبدته القيادات التنفيذية والصحية بمحافظة كفر الشيخ، مثمناً الدعم اللوجستي المتواصل الذي قُدم طوال فترة عمل القافلة، مؤكداً في الوقت ذاته عزم اللجنة على استدامة هذه الجهود عبر إطلاق سلسلة من القوافل الطبية المتخصصة الإضافية في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، القافلة الطبية المجانية المقامة بقرية شباس عمير التابعة لمركز ومدينة قلين، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة، وأحمد عبد الواحد رئيس مركز ومدينة قلين، وأعضاء البرلمان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال التفقد، أكد محافظ كفر الشيخ أن إطلاق هذه القوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات يأتي ترجمةً حية لتوجيهات القيادة السياسية، وتجسيداً لحرص الدولة البالغ على بسط مظلة الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مثمناً الدور المحوري والفاعل الذي تضطلع به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري، في دعم المنظومة الصحية، فضلاً عن مساهمتها الملموسة في تخفيف الأعباء العلاجية عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وفي ختام تقريرها، أكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم استمرار متابعة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء للحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو استكمال العلاج بالمستشفيات الجامعية والحكومية، من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

رئيس الوزراء محافظة كفر الشيخ قافلة طبية

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