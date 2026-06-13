إزالة سقف خرساني مخالف بمنطقة المدارس جنوب الغردقة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي جنوب الغردقة حملاتها للتصدي لمخالفات البناء، حيث أشرف اللواء أحمد جبر، رئيس الحي، على تنفيذ إزالة فورية لسقف خرساني مخالف أقيم على نسبة الفراغ بأحد العقارات بمنطقة المدارس، بمساحة تقدر بنحو 50 مترًا مربعًا.

جاءت أعمال الإزالة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، واللواء ضياء عبدالحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة، بشأن التعامل الحاسم مع مخالفات البناء والحفاظ على الانضباط العمراني داخل المدينة.

وأوضح رئيس حي جنوب الغردقة أن فرق المتابعة الميدانية رصدت قيام مالك أحد العقارات بتنفيذ أعمال إنشائية مخالفة للاشتراطات والتراخيص الصادرة للعقار، تمثلت في إنشاء سقف خرساني على نسبة الفراغ بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور انتقلت لجنة من قسم التنظيم والتعديات بالحي، برفقة مسؤولي المتابعة الميدانية، إلى موقع المخالفة، حيث تم تنفيذ قرار الإزالة تحت إشراف مباشر من رئيس الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وأكد اللواء أحمد جبر أن أجهزة الحي مستمرة في متابعة جميع المناطق السكنية لرصد أي مخالفات في مهدها، مشددًا على عدم السماح بأي تعديات أو أعمال بناء مخالفة، سواء خلال أيام العمل الرسمية أو العطلات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة وتطبيقًا للقانون على الجميع دون استثناء.