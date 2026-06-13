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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

غافلها داخل منزلها.. القبض على لص سرق هاتف محمول من سيدة بالمرج

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بزوجته بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض بالمرج بالقاهرة وتحرير محضر بالواقعة.

 بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) ، وبسؤالها أقرت بتضررها من قيام أحد الأشخاص بالصعود خلفها بالعقار سكنها وسرقة هاتفها المحمول تحت تهديد سلاح أبيض ولاذ بالفرار.

 أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده بمنزلها قام بسرقة هاتفها المحمول بإسلوب "المغافلة" وبإعادة سؤال المُبلغة أقرت بإدعائها الكاذب للإهتمام بشكواها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الهاتف المحمول

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