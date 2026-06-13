بطريرك القدس: الوصاية الهاشمية ضمانة أساسية للحفاظ على هوية المدينة ومقدساتها

أشاد البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، بالدور الذي يقوم به الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مؤكداً أن الوصاية الهاشمية تمثل ضمانة أساسية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة وصون وضعها التاريخي والقانوني.

جاء ذلك في ختام زيارة رسمية أجراها البطريرك إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث عقد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اليونانيين، من بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، تناولت أهمية حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة.

وأكد البطريرك خلال اللقاءات المسئولية التاريخية التي تضطلع بها بطريركية القدس في رعاية الأماكن المقدسة والحفاظ على الإرث المسيحي، داعيا إلى تكاتف الجهود الدولية لحماية الهوية الدينية والتاريخية للقدس.

وأشار البطريرك ثيوفيلوس إلى أن جولته الخارجية تأتي في إطار جهود لنقل رسالة سلام ودعم أبناء الأرض المقدسة، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، مؤكداً أهمية مواصلة العمل من أجل ترسيخ قيم السلام والمصالحة.

واستعرض مشروع الجامعة الأرثوذكسية الدولية في موقع المغطس بالأردن، معتبراً أنه يمثل نموذجاً لدعم التعليم وتعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ رسالة السلام والتعايش.

و رحب بتكريم عدد من رجال الدين العاملين في غزة تقديراً لجهودهم الإنسانية وخدمتهم لأبناء القطاع خلال الظروف الصعبة.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرة تعاون بين بطريركية القدس ووزارتي الخارجية والثقافة في اليونان، بهدف حفظ وترميم وتوثيق المخطوطات والمقتنيات التاريخية والدينية التابعة للبطريركية.