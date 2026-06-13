المركزي الصيني يجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان

بكين أ ش أ

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه سيجري عملية إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 600 مليار يوان (حوالي 88 مليار دولار أمريكي) يوم الاثنين المقبل بهدف الحفاظ على سيولة وافرة في النظام المصرفي.

وافادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا "بأن العملية ستنفذ بكمية ثابتة من خلال عطاءات أسعار الفائدة، على أن تحدد العطاءات الفائزة عند مستويات سعرية مختلفة، وستكون مدة العملية ستة أشهر، أو 183 يوما، حسبما ذكر البنك المركزي.

وسيستحق في يونيو الجاري إجمالي 600 مليار يوان من عمليات إعادة الشراء العكسية المباشرة لمدة ستة أشهر. وهذا يعني أن العملية القادمة للبنك المركزي تمثل تجديدا لنفس المبلغ، منهية بذلك ثلاثة أشهر متتالية من العمليات ذات الحجم المنخفض.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاع القروض المقومة باليوان في الصين بـ9.11 تريليون يوان (حوالي 1.34 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026.

وأضاف البنك أن رصيد القروض المقومة باليوان بلغ 281.02 تريليون يوان بنهاية مايو الماضي، بزيادة 5.5 في المائة على أساس سنوي.