غرفة المنشآت الفندقية ترسم خارطة طريق لتأهيل قيادات المستقبل

ناقشت الجمعية العمومية لـ غرفة المنشآت الفندقية، نتائج مبادرة Next GM of Egypt التي أطلقتها الغرفة بالتعاون مع Sommet Education وLes Roches لإعداد وتأهيل القيادات الفندقية المستقبلية وقد تولي أدهم جرانه عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدريب بالغرفة الاشراف علي كافة الترتيبات والتنسيقات الخاصة بالمسابقة وبرنامج الجوائز ومتابعة التنفيذ والتقديم وإختيار المؤهلين.

غرفة المنشآت الفندقية

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية، حصل الفائز بالمركز الأول على منحة دراسية كاملة للحصول على برنامج تنفيذي في الإدارة الفندقية الدولية من Les Roches بإسبانيا، فيما حصل الفائز بالمركز الثاني على منحة دراسية بنسبة 60% للبرنامج ذاته، بالإضافة إلى برنامج متخصص في التنمية المستدامة للضيافة والسياحة.

جاء ذلك في إطار جهود الغرفة لربط الكفاءات المصرية بأفضل المؤسسات التعليمية العالمية المتخصصة في صناعة الضيافة، إلى جانب تكريم أفضل عشرة متدربين حققوا أعلى معدلات إنجاز وتفاعل ضمن البرامج التدريبية في منصة Lobster Ink التعليمية التي توفرها الغرفة.



أشارت إلى على صعيد التحول الرقمي، استعرضت الجمعية النجاحات التي حققتها الغرفة في تطوير قواعد البيانات والخدمات الرقمية، وإطلاق منصة إلكترونية لحجز البرامج التدريبية، إلى جانب تفعيل أدوات متقدمة لقياس وتحليل تجربة النزلاء، بما يدعم تحسين جودة الخدمات الفندقية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.



كما تناول التقرير السنوي جهود الغرفة في دعم تطبيق معايير التصنيف الفندقي الحديثة، والتوسع في برامج الاستدامة البيئية وفي مقدمتها برنامج النجمة الخضراء، فضلاً عن تعزيز مشاركة الفنادق المصرية في المعارض والفعاليات الدولية الكبرى، وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات الدولية المتخصصة في صناعة الضيافة.